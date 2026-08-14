Rutas alternas para el 15 de agosto por la procesión de la Virgen de la Asunción y la Feria de Jocotenango

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Rutas alternas para el 15 de agosto por la procesión de la Virgen de la Asunción y la Feria de Jocotenango

Este 15 de agosto, la Virgen de la Asunción será llevada en hombros por las calles del Centro Histórico, mientras en la zona 2 se celebra la tradicional Feria de Jocotenango. Estas son las rutas alternas.

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Feria de Jocotenango

La tradicional Feria de Jocotenango, en honor de la Virgen de la Asunción, se llevará a cabo del 13 al 21 de agosto 2022. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Guatemala será el centro de la fiesta patronal dedicada a la Virgen de la Asunción, que reunirá a devotos y visitantes que llegarán a disfrutar de la tradicional Feria de Jocotenango.

Como cada año, el 15 de agosto la capital se viste de fiesta con una tradición que se remonta al siglo XVI en el municipio de Jocotenango, Sacatepéquez, y que reúne historia, cultura y devoción.

Al compás de marchas procesionales y sobre los hombros de los devotos, la Virgen de la Asunción recorrerá el Centro Histórico. Desde la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en la zona 2, pasará por la Catedral Metropolitana y el Arco de Correos, hasta retornar a la parroquia, en un recorrido por algunas de las calles más emblemáticas de la capital.

Además, la avenida Simeón Cañas, en la zona 2 de Guatemala, recibirá a decenas de visitantes de la Feria de Jocotenango, quienes podrán disfrutar de antojitos, dulces típicos, juegos mecánicos y otras actividades.

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Este espacio contará con 306 comerciantes que ofrecerán a los capitalinos diversidad de productos. La feria cerrará este domingo 16 de agosto.

Otro de los eventos del fin de semana se realizará en el Mapa en Relieve, que se iluminará. Estas actividades complicarán el tránsito vehicular en Guatemala. Por ello, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, compartió diversas rutas alternas para quienes deban transitar por la capital.

Rutas alternas para este 15 de agosto

  • 1a. calle entre las zonas 1, 2 y 6
  • Calzada La Paz
  • Avenida Juan Chapín
  • 10a. avenida, barrio Moderno, zona 2
  • 20 avenida o avenida Las Victorias, zona 6 hacia zona 1
  • Viaducto Manuel Colón Argueta, en 14 avenida, zona 6 hacia zona 1

Parqueos habilitados para la Feria de Jocotenango

  • Universidad Mariano Gálvez
  • Municipalidad de Guatemala (Plaza Italia)
  • Parqueos del IGSS

Horarios de la procesión de la Virgen de la Asunción

  • 6.30 horas: salida
  • 7.30 horas: parque Jocotenango
  • 8.30 horas: templo de La Recolección
  • 8.50 horas: iglesia de Santa Catalina
  • 9.30 horas: entrada a la Catedral Metropolitana
  • 11.10 horas: salida de la Catedral Metropolitana
  • 12.25 horas: templo histórico de San Francisco
  • 14 horas: Arco de Correos
  • 14.50 horas: parroquia de Santo Domingo
  • 15.25 horas: parroquia de La Merced
  • 16.35 horas: parque Isabel la Católica
  • 18 horas: entrada
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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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