Ryan Castro en Guatemala 2026: Fecha, entradas y más detalles del concierto que el artista colombiano ofrecerá en el país

Desde enero pasado, la promotora local Show Business informó que el cantante colombiano de música urbana Ryan Castro se presenta en Guatemala.

El artista promociona la gira Sende World Tour por Latinoamérica y de acuerdo con la promotora, la velada será especial para disfrutar los éxitos de Castro.

Fecha

Ryan Castro se presentará en Guatemala el jueves 19 de marzo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Explanada 5, zona 5 de la capital.

Precios y localidades

Mesa Diamante – Q1,235

Mesa Black – Q1,045

Vip de pie – Q820

Preferencia de pie – Q680

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket.gt

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