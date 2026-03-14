Ryan Castro en Guatemala 2026: Fecha, entradas y más detalles del concierto que el artista colombiano ofrecerá en el país

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Ryan Castro en Guatemala 2026: Fecha, entradas y más detalles del concierto que el artista colombiano ofrecerá en el país

El cantante colombiano de música urbana Ryan Castro ofrecerá un concierto en Guatemala y promete a sus admiradores una velada para el recuerdo.

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Ryan Castro

El cantante colombiano de música urbana Ryan Castro promociona show en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Desde enero pasado, la promotora local Show Business informó que el cantante colombiano de música urbana Ryan Castro se presenta en Guatemala.

El artista promociona la gira Sende World Tour por Latinoamérica y de acuerdo con la promotora, la velada será especial para disfrutar los éxitos de Castro.

Fecha

Ryan Castro se presentará en Guatemala el jueves 19 de marzo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Explanada 5, zona 5 de la capital.

Precios y localidades

  • Mesa Diamante – Q1,235
  • Mesa Black – Q1,045
  • Vip de pie – Q820
  • Preferencia de pie – Q680

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket.gt

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ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

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