Escenario
Ryan Castro en Guatemala 2026: Fecha, entradas y más detalles del concierto que el artista colombiano ofrecerá en el país
El cantante colombiano de música urbana Ryan Castro ofrecerá un concierto en Guatemala y promete a sus admiradores una velada para el recuerdo.
El cantante colombiano de música urbana Ryan Castro promociona show en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
Desde enero pasado, la promotora local Show Business informó que el cantante colombiano de música urbana Ryan Castro se presenta en Guatemala.
El artista promociona la gira Sende World Tour por Latinoamérica y de acuerdo con la promotora, la velada será especial para disfrutar los éxitos de Castro.
Fecha
Ryan Castro se presentará en Guatemala el jueves 19 de marzo del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas.
Lugar
Explanada 5, zona 5 de la capital.
Precios y localidades
- Mesa Diamante – Q1,235
- Mesa Black – Q1,045
- Vip de pie – Q820
- Preferencia de pie – Q680
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket.gt
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