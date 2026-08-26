“Salud al día”: el nuevo espacio de Prensa Libre Radio que convierte temas médicos complejos en conversaciones claras

Prensa Libre Radio continúa ampliando su contenido para la audiencia y presenta su nuevo programa “Salud al día”, conducido por el doctor Estuardo Labbe Melville y Wendy Willemsen, quienes convertirán temas médicos complejos en conversaciones claras.

“Salud al día” abre un espacio de conversación y análisis médico basado en evidencia, así como de difusión de avances y tecnología médica en Guatemala.

Este nuevo programa, que se integra a Prensa Libre Radio en la frecuencia 106.5 FM, está dirigido a una audiencia interesada en salud, ciencia, prevención y longevidad.

Como parte de su misión, “Salud al día” busca elevar la conversación pública sobre salud, educar a la audiencia y formar criterio. Este espacio médico también buscará visibilizar a especialistas, tecnología y centros de excelencia en Guatemala.

El programa se integra a partir de septiembre y se transmitirá los martes y jueves a las 10 horas. Cada emisión tendrá un enfoque en el que los conductores y sus invitados podrán profundizar:

Martes: actualidad y avances médicos

actualidad y avances médicos Jueves: bienestar para su vida

Con este formato se presentarán especialistas, evidencia y conversaciones para entender y cuidar mejor la salud durante un espacio de 60 minutos. “Salud al día” también tendrá una repetición a las 19 horas los martes y jueves.

Este espacio permitirá comprender temas médicos complejos mediante conversaciones claras con médicos especializados que abordarán aspectos contemporáneos y avanzados de la salud preventiva y correctiva.

Acompañe a Estuardo Labbe Melville y Wendy Willemsen este 1 de septiembre en el estreno del programa, a las 10 horas, a través de Prensa Libre Radio, en la frecuencia 106.5 FM, para los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez.

También puede escucharlo dentro y fuera del país, incluida la comunidad migrante en Estados Unidos, a través de plataformas digitales como Prensa Libre, TuneIn Radio y Alexa.