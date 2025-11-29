San Gaspar Vivar se iluminará con la Noche de Velas del 2025: fecha, hora, transporte y parqueos

En un entorno que evoca el romanticismo, al fusionarse la arquitectura colonial de la aldea de San Gaspar Vivar con la tenue luz de las velas, la Antigua Guatemala se convierte en el epicentro de la magia y la tradición, ideal para las fotografías.

La Noche de Velas se celebra en San Gaspar Vivar desde noviembre del 2020, cuando surgió como una propuesta para que los guatemaltecos disfrutaran de un ambiente romántico dentro de la ciudad colonial.

“Durante cinco ediciones hemos llenado de ilusión, esperanza y unidad a una de las aldeas más bellas de esta noble ciudad, San Gaspar Vivar”, comparten los organizadores, quienes anuncian con entusiasmo la sexta edición de la velada.

Entre ventas de comida y productos locales, las áreas emblemáticas de la aldea comenzarán a iluminarse al caer la noche, y el ambiente será realzado con música, según informaron en redes sociales.

Caminando entre velas, vecinos antigüeños y visitantes podrán disfrutar de una velada que se realiza solo una vez al año en la aldea de San Gaspar Vivar.

La Municipalidad de Antigua informó que se habilitará transporte gratuito desde el centro de la ciudad hasta el epicentro del evento.

Fecha:

Sábado 29 de noviembre del 2025

Hora:

De 15 a 23.30 horas

Lugar:

Plaza San Gaspar Vivar, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Entrada:

La actividad es gratuita

Transporte gratuito:

Cada hora saldrá un bus gratuito desde la Plaza Mayor y El Calvario hacia el centro de San Gaspar Vivar y viceversa.

Horarios de transporte:

Inicio: 15 horas

Finaliza: 22 horas

Parqueos:

Antigua Guatemala cuenta con diversos espacios de parqueo, que pueden consultarse a través de un mapa interactivo para ubicar el más cercano a la ruta de viaje.

