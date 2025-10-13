Escenario
San Judas Tadeo 2025: actividades, horarios y detalles de la festividad en la Iglesia La Merced
Conocido como el patrón de las causas difíciles, cada 28 de octubre la Iglesia católica le rinde honor por su ayuda y protección. Esta es la agenda de celebración.
San Judas Tadeo, venerado en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos entre migrantes europeos desde la Gran Depresión de 1929, es considerado el santo de las causas perdidas. (Fotografía Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
En un ambiente de algarabía y fiesta, fieles devotos visitan cada 28 de octubre la imagen de San Judas Tadeo, que se encuentra en el templo de La Merced, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Como cada año, creyentes de diversas partes del país peregrinan para pedir ayuda y protección al santo de las causas difíciles.
Conocido como el amigo fiel de Jesús, San Judas Tadeo es celebrado con fe, esperanza y gratitud por su intercesión en causas desesperadas. El santo es festejado entre serenatas, procesiones y rezos.
Dentro de la Iglesia de La Merced se resguarda una pintura que hace referencia a la figura del santo, la cual data del siglo XVIII. A esta, devotos se acercan con fervor para presentar sus adversidades y pedir su pronto auxilio. Su devoción tomó auge en el siglo XIX.
La imagen es protegida por la Iglesia católica y se encuentra resguardada en el templo de Capuchinas, ubicado en la 10 avenida y la 10 calle de la zona 1.
Por su parte, la primera pintura que se tiene del santo en Guatemala aún se conserva en la Catedral de San José, en Antigua Guatemala. Esta pieza data del siglo XVII o XVIII.
Cada año, la devoción a San Judas Tadeo incrementa entre los fieles, quienes se congregan en La Merced de la Ciudad de Guatemala para celebrar su día.
Para este año, la Asociación de Devotos de Jesús de La Merced y la Santísima Virgen de Dolores ha programado diversas actividades para honrar a San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles.
Programa de actividades de la fiesta a San Judas Tadeo
La Asociación de Devotos de Jesús de La Merced ha elaborado un cronograma de celebración que se extenderá del 19 al 28 de octubre.
Novena a San Judas Tadeo
- Fecha: del 19 al 27 de octubre
- Hora: 18 horas
Rezo de la Eucaristía
- Fechas: domingos 19 y 26 de octubre
- Hora: 11 horas
Eucaristías excepcionales
- La asociación informa que el lunes 20 el templo permanecerá cerrado, por lo que se transmitirá el rezo vía redes sociales.
- Para el lunes 27 está previsto que la Eucaristía inicie a las 14 horas, cuando el templo abra sus puertas, y finalice a las 18 horas.
Festiva y tradicional procesión
Fecha: domingo 26 de octubre
Cronograma:
- Misa dominical: 6 horas
- Procesión
- Salida: 7 horas
- Entrada: 10.50 horas
- Misa mayor: 11 horas
Festividad de San Judas Tadeo
Fecha: martes 28 de octubre
Cronograma:
- Visita ininterrumpida a San Judas Tadeo: de 4.30 a 19.30 horas
- Mañanitas y Santa Misa de apertura: 5 horas
- Celebración de la Santa Eucaristía: 5.30, 7, 9, 12, 16, 18 y 19.30 horas
*Con información de Brenda Martinez.