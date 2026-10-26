San Judas Tadeo 2026: cuándo y dónde se celebra en Guatemala, horarios de misas y cierres viales

En Guatemala, como en todo el mundo, la Iglesia católica celebra a san Judas Tadeo cada 28 de octubre, especialmente en los templos que están bajo su patronazgo.

En la capital hay una parroquia donde se concentra la mayor cantidad de devotos. Se trata de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en la zona 1, que resguarda una de las imágenes del santo más veneradas del país, así como una de sus reliquias.

Considerado el patrono de las causas difíciles y desesperadas, san Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, a quien los Evangelios presentan como el “hermano de Santiago”, y considerado por la tradición cristiana como "primo de Jesús".

"A diferencia de aquel que traicionó a Jesús, también llamado Judas, Judas Tadeo se mantuvo fiel a Cristo hasta el último instante de su vida. Se le conoce como el patrono de las causas imposibles y su fiesta se celebra conjuntamente a la de San Simón, Apóstol", señala el medio católico EWTN.

Su imagen en La Merced recibe la visita de sus devotos cada miércoles y cada 28 del mes. Sin embargo, cuando se acerca el 28 de octubre, fecha en la que el calendario litúrgico marca su día, las visitan aumentan y la celebración es más grande y solemne.

Cada año, cientos de católicos acuden al templo de la Merced, ubicado en la 5a. calle 11-73, zona 1 de la capital, para visitar a san Judas Tadeo, ofrecerle velas y cohetillos, dedicarle cantos y participar en las eucaristías que se celebran a lo largo del día.

Este año, la parroquia informó que el templo estará abierto el miércoles 28 de octubre, de 4 a 21 horas, para recibir a los devotos.

Durante la jornada se celebrarán siete eucaristías en los siguientes horarios:

5 horas

7 horas

9 horas

12 horas

16 horas

18 horas

19.30 horas

El 28 de octubre se espera una gran afluencia de devotos dentro y fuera de la parroquia de la Merced, por lo que suelen implementarse cierres viales temporales en la 5a. calle y la 11a. avenida de la zona 1, con el fin de resguardar el orden y la seguridad de los visitantes en el perímetro del templo.

Por ello, se recomienda utilizar vías alternas, como la 9a. o la 13a. avenidas, así como la 3a. y la 7a. calles. Asimismo, es importante planificar las rutas y los horarios para evitar retrasos y conducir con precaución.

Como parte de las festividades, la pintura de la imagen de San Judas Tadeo, que data del siglo XVIII, y que se resguarda en La Merced, salió en procesión el pasado domingo 25 de octubre y recorrió las calles del Centro Histórico, acompañada de cientos de feligreses.