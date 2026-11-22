Ana María Lam, representante del departamento de San Marcos, fue coronada como la nueva Mrs. Guatemala en la XIX edición del certamen, celebrada la noche del sábado 21 de noviembre del 2026.

En septiembre pasado, las 16 candidatas fueron presentadas oficialmente y comenzaron su preparación con ensayos, entrevistas, presentaciones de talentos y pasarelas preliminares que las encaminaron a la gran final.

Las aspirantes, de entre 20 y 50 años, algunas madres y otras sin hijos, con diferentes profesiones y ocupaciones, provenían de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla, Izabal, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Zacapa.

También estuvieron representados algunos municipios del departamento de Guatemala, como Mixco, Palencia, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva, además de Ciudad San Cristóbal y Siquinalá, municipio de Escuintla.

Las cinco finalistas

Entre luces, cámaras, belleza, liderazgo y elegancia que distinguió a cada una de las aspirantes, la final del certamen tuvo lugar en el Teatro Quetzal del Museo de los Niños, en la zona 13 de la capital.

Luego de que las 16 aspirantes tuvieran su momento para brillar en el escenario, se anunció a las cinco finalistas que pasarían a la última etapa del concurso:

Ana María Lam, representante de San Marcos

Lubianka Tamara Sánchez Rivas de Aguilar, de Santa Catarina Pinula

Jennifer Tricia Fonsea Guzmán de Quiñónez, de Villa Nueva

Patricia Analí Mejía Monzón, de Quetzaltenango

María Isabel Flores Morales, de Jalapa.

Finalmente, el jurado eligió a la representante de San Marcos, Ana María Lam, quien fue coronada como la nueva Señora Guatemala 2026.

Lam tiene 32 años, es licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales, cuenta con una maestría en Administración Pública y es madre de un hijo.

La nueva soberana recibió la emblemática corona del certamen, una joya llamada Quetzal Turquesa, creada por el diseñador mexicano Ricardo Patraca, esculpida en finos metales y bañada en oro. La base incorpora tejidos guatemaltecos, refleja la silueta del quetzal y cuenta con incrustaciones de jade.