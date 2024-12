Sandra Reyes dejó un mensaje a sus seguidores por medio de un video que se hizo viral

El pasado 1 de diciembre falleció Sandra Reyes, una reconocida actriz colombiana conocida por su personaje en Pedro el escamoso en el que interpretaba a la doctora Paula Dávila.

Su muerte fue bastante sorpresiva, ya que la actriz nunca hizo publico que padecía de cáncer de seno.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer un video de Reyes en el que envía un mensaje lleno de gratitud y paz a sus seguidores, lo cual ha causado diversas reacciones en redes sociales.

El video fue difundido por el presentador Hernán Orjuela, a través de Instagram, acompañado del mensaje "Este maravilloso mensaje nos dejó Sandrita Reyes".

“Este video es para saludarlos, para agradecerles sus palabras y todo lo que sienten por mí. Gracias, gracias, gracias”, expresó la actriz.

Además, en el video, Reyes invitó a sus seguidores a reflexionar sobre la subjetividad de la belleza: "Recuerden que si ustedes pueden reconocer la belleza de otra persona es porque ustedes son así de bellos también; si no, no la podrían ver. Entonces, estoy muy feliz y agradecida de que me vean como un espejo tan bonito. Bendiciones para ustedes, que todo lo que desean se cumpla".

El post ha recibido muchos comentarios en los que reconocen que la actriz emanaba paz, serenidad y calma al transmitir el mensaje.