escenario
“Sáquenme de aquí”: la obra de teatro de comedia sobre el amor, la amistad y la supervivencia
Tome nota de la fecha de estreno y de las funciones de la obra de teatro cómica “Sáquenme de aquí”.
La obra de teatro "Sáquenme de aquí" se estrena este 4 de diciembre. La imagen es únicamente referencial. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Sáquenme de aquí llega a los escenarios guatemaltecos para contar la historia de un grupo de personajes atrapados en un hotel que no es lo que aparenta ser.
De acuerdo con David Tobar, actor y director de la obra, la historia inicia con una pareja que ha organizado un momento romántico; sin embargo, el plan se ve frustrado y los eventos comienzan a tomar un rumbo inesperado, revelando que nada es lo que parece.
La obra cuenta con un reparto conformado por Gudiel Ramos, Sofia Ramirez, Ivette Alvarado y David Tobar. Esta puesta en escena está a cargo de DATA Producciones.
“El equipo de producción ha trabajado arduamente para crear un espectáculo que sea divertido, emocionante y memorable”, comenta Tobar.
Fecha
Las presentaciones se llevarán a cabo los jueves 4, 11 y 18 de diciembre de 2025.
Hora
20:00 horas
Lugar
Restaurante Carpe Diem, ubicado en 1a calle 5-53, zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala.
Precio
- Q100 (en preventa)
Reservaciones y recomendaciones
- Información y compra de entradas por medio de WhatsApp: 5955-3663.
- Se recomienda llegar 30 minutos antes de la presentación para tomar asiento.
- El restaurante ofrece servicio de comida y bebida durante la función.
- El estacionamiento está ubicado en 6a avenida 1-55, zona 2, ciudad de Guatemala.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.