“Sáquenme de aquí”: la obra de teatro de comedia sobre el amor, la amistad y la supervivencia

escenario

“Sáquenme de aquí”: la obra de teatro de comedia sobre el amor, la amistad y la supervivencia

Tome nota de la fecha de estreno y de las funciones de la obra de teatro cómica “Sáquenme de aquí”.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

obra de teatro

La obra de teatro "Sáquenme de aquí" se estrena este 4 de diciembre. La imagen es únicamente referencial. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Sáquenme de aquí llega a los escenarios guatemaltecos para contar la historia de un grupo de personajes atrapados en un hotel que no es lo que aparenta ser.

De acuerdo con David Tobar, actor y director de la obra, la historia inicia con una pareja que ha organizado un momento romántico; sin embargo, el plan se ve frustrado y los eventos comienzan a tomar un rumbo inesperado, revelando que nada es lo que parece.

La obra cuenta con un reparto conformado por Gudiel Ramos, Sofia Ramirez, Ivette Alvarado y David Tobar. Esta puesta en escena está a cargo de DATA Producciones.

“El equipo de producción ha trabajado arduamente para crear un espectáculo que sea divertido, emocionante y memorable”, comenta Tobar.

Fecha

Las presentaciones se llevarán a cabo los jueves 4, 11 y 18 de diciembre de 2025.

Hora

20:00 horas

Lugar

Restaurante Carpe Diem, ubicado en 1a calle 5-53, zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala.

Precio

  • Q100 (en preventa)

Reservaciones y recomendaciones

  • Información y compra de entradas por medio de WhatsApp: 5955-3663.
  • Se recomienda llegar 30 minutos antes de la presentación para tomar asiento.
  • El restaurante ofrece servicio de comida y bebida durante la función.
  • El estacionamiento está ubicado en 6a avenida 1-55, zona 2, ciudad de Guatemala.

