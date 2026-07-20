“Satanás va a ir por ti”: la advertencia de Mel Gibson al guionista de “La Resurrección de Cristo” antes de escribir la historia

Luego del éxito de la película La Pasión de Cristo, estrenada en el 2004, Mel Gibson se dispuso a trabajar en la producción de la secuela La Resurrección de Cristo, no sin antes hacer una advertencia importante al guionista.

Randall Wallace participó en el pódcast Arroyo Grande, conducido por Raymond Arroyo, donde reveló qué fue lo que le advirtió el director de la película cuando se dispuso a contar la historia.

Durante la conversación, el guionista, de 76 años, compartió que fue él quien se acercó a Gibson para proponerle que trabajaran en la nueva producción sobre la Resurrección.

“Le dije: ‘Mira, la historia que realmente necesitas contar es la Resurrección’”, recordó Wallace.

Agregó que, tras su propuesta, Gibson hizo una larga pausa y le dijo: “Si hacemos esto, no puede ser por el dinero, y no puede ser para ajustar cuentas con la gente que nos ha odiado o nos ha hecho daño o ha estado descontenta con nosotros”. Wallace respondió con un “amén”.

Seguidamente añadió la fuerte advertencia: “Sabes que Satanás va a ir por ti”.

Aunque el guionista tomó con humor la advertencia y le aseguró: “Satanás no se preocupa mucho por los bautistas; prefiere a un católico, y nosotros somos moneda corriente”, las palabras de Gibson le quedaron rondando en la cabeza.

“Tuvimos una hermosa conversación sobre la gracia”, recordó Wallace, quien señaló que ese intercambio fue el punto de partida formal del proyecto.

Gibson, Wallace y el hermano del director, Donal Gibson, tardaron entre seis y ocho años en escribir y perfeccionar el guion de La Resurrección de Cristo, cuyo estreno está previsto para el 2027 y el 2028.

La producción se estrenará en dos partes. La Resurrección de Cristo: Parte Uno llegará el 6 de mayo del 2027, Día de la Ascensión del Señor. La Resurrección de Cristo: Parte Dos se estrenará el 25 de mayo del 2028.

Según el guionista, la producción incluirá material que nadie ha visto antes. “Será la narración más ortodoxa” de la Resurrección y “la más consistente con la creencia, el asombro y el misterio que experimentan los cristianos”.

Por otro lado, La Pasión de Cristo volverá a las salas de cine del 10 al 17 de septiembre en una versión remasterizada en 4K con sonido Dolby Atmos, donde los espectadores también podrán ver un adelanto de La Resurrección de Cristo. El anuncio fue hecho por Lionsgate y Fathom Entertainment, que tendrán a cargo la distribución.

La película, estrenada hace más de dos décadas, recaudó más de 610 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 30 millones.