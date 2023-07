“Saw X”: lanzan tráiler oficial del Juego del miedo 10

El esperado filme, que llegará a la pantalla grande a finales de septiembre, fue rodado en México y sirve como secuela directa de Saw y precuela de Saw II.

Los nuevos miembros del elenco son: Synnove Macody Lund (Dra. Cecilia Pederson), Renata Vaca (Gabriela), Octavio Hinojosa (Matteo) y Paulette Hernández (Valentina).

Kevin Greutert dirige Saw X. Él también dirigió Saw VI (2009) y Saw 3D (2010), y fue editor de las primeras 5 películas.

La película busca apartarse del drástico desvío que supuso Spiral: From The Book of Saw y se sitúa cuando Kramer aún estaba vivo y buscaba la cura para su enfermedad.

En esta nueva entrega, que se considera la más perturbadora de la franquicia que comenzó en 2004, John vuelve a México, enfermo y desesperado, para someterse a un arriesgado procedimiento experimental que parece ser una cura milagrosa, comenta Filmaffinity.

Sin embargo, se da cuenta que la operación es una estafa. Es entonces cuando surge un nuevo propósito y el asesino en serie vuelve a su trabajo, mientras somete a quienes se burlaron de él a un juego de supervivencia.

“Hola a todos. Es hora de jugar” dice Kramer en el tráiler.