Se cumplen siete años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, alias “Chespirito”

Roberto Gómez Bolaños, más conocido como “Chespirito”, dejó una huella imborrable y marcó la infancia de generaciones de latinoamericanos con personajes tan populares como “El chavo del ocho”. Falleció un viernes 28 de noviembre de 2014, debido a una insuficiencia cardíaca a los 85 años.

Años después de su muerte, Roberto Gómez Bolaños sigue siendo recordado a través de sus icónicos personajes en la televisión. Además de una carrera exitosa en la actuación, Chespirito fue el creador de frases célebres, chistes y juegos como “Fue sin querer queriendo”, “Es que no me tienen paciencia”, “Se me chispoteó”, “No contaban con mi astucia” y “Tómalo por el lado amable” que fueron utilizados en sus numerosos papeles protagónicos.