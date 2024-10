Se grabaron 3 finales para “Joker 2” y Joaquin Phoenix se enfadó con el que escogieron

Joker: Folie á Deux se estrenó en cines el pasado 3 de octubre, secuela del aclamado filme de Joker (2019), que fue un rotundo éxito en taquilla, crítica y premios.

A diferencia de la primera entrega, la secuela no ha sido bien recibida sumando en su primer fin de semana US$39 millones, luego de haber tenido un presupuesto de US$200 millones.

Según indica Variety, la película no tuvo proyecciones de prueba previas, no contó con supervisión de los gerentes de DC Studios, porque el director Todd Phillips se negó.

Una de las razones por las que al público general desaprueba la cinta se debe a que es un musical, algo que se había anunciado desde que se confirmó la segunda parte de "Joker".

Durante la primera proyección de la cinta, en el Festival de Cine de Venecia, se le vio incómodo a Joaquin Phoenix, incluso le comentó a Gaga su inconformidad con el resultado de la película, según lectores de labios le dijo "Es horrible".

Phoenix se fue del auditorio sin esperar a que terminara la respectiva ovación que se le da a cada película presentada en el Festival.

En una entrevista Phoenix y Gaga fueron cuestionados acerca del filme, pero las celebridades reaccionaron con una risa incómoda.

Todd Phillips rodó tres finales distintos para la secuela del villano más popular de DC Cómics, con el objetivo de evitar spoilers.

Uno de ellos es el que se vio en las salas de cine y que no fue del agrado de Phoenix, ni del público. El segundo se trataría de una escena en la que Harley Quinn entrega al Joker a la policía mientras canta en las famosas escaleras vistas en la primera parte, fue una filtración del set de grabación, y al no salir en la película se intuye que se trata de un final alternativo.

El tercer final, hay varios rumores pero se desconoce de qué se pudo haber tratado.

So, supposedly they filmed 3 different endings for #JokerFolieADeux in case the real one (which “it did”) leaked and they decided to NOT GO WITH THIS ONE??? pic.twitter.com/mMQao2A4LE