Alejandra Guzmán volvió a sufrir quebrantos de salud que la obligaron a abandonar el escenario en una camilla, cuando recién terminaba de interpretar Mírala, míralo, tema con el que abría su concierto del pasado viernes 27 de noviembre del 2026 en la Ciudad de México.

La artista cantaba sobre un vehículo que era parte de la escenografía cuando se le “zafó la cadera” y necesitó sentarse. Aunque intentó seguir cantando, el dolor se lo impidió.

“Chicos, se me salió la cadera de nuevo”, anunció Guzmán, mientras dos de sus bailarines la sostenían para que no se cayera.

Su equipo acudió a auxiliarla mientras ella, por medio del micrófono, pidió la presencia de su médico.

“¡Ay, no! Me da mucha pena, porque tengo muchas de salir a actuar y, ¡ay, qué pena! No puede ser”, lamentaba la artista, mientras se escuchaban los lamentos del público que había llegado a verla.

Alejandra Guzmán fue trasladada en camilla del escenario a una ambulancia que la esperaba.

Sus representantes salieron después para expresar su preocupación y pedir comprensión al público. Aseguraron que verán la manera de compensar a los asistentes por el espectáculo que apenas estaba comenzando.

Reprogramarán concierto

Más tarde, en las redes sociales de la artista se publicó un comunicado en el que se informó cómo se encontraba Guzmán tras el incidente.

“Fue atendida de inmediato por personal médico especializado y se encuentra acompañada por su familia. Afortunadamente, no se trató de una lesión grave y Alejandra continuará con sus fechas programadas”, se lee en el documento.

Asimismo, agradecieron al público “por su paciencia, por su respeto y por el cariño con el que acompañaron a Alejandra” y lamentaron que el espectáculo no haya terminado “como todos queríamos”.

Sin embargo, aclararon que el concierto será reprogramado y, en cuanto se defina la fecha, la darán a conocer por los canales oficiales, por lo que solicitaron a los asistentes que conserven sus boletos mientras llega la información.

“Alejandra les manda todo su amor. Muy pronto volverá a este escenario como siempre lo ha hecho: de frente, con fuerza y con ustedes”, concluye el escrito.

https://t.co/1dwADoez4M — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) November 28, 2026

No es la primera vez

La artista ya había pasado por una situación similar durante un concierto en septiembre pasado, en Veracruz, donde se resbaló y necesitó ayuda para permanecer de pie. En esa ocasión también tuvo que abandonar el escenario.

Guzmán ha sido intervenida quirúrgicamente a lo largo de los años y cuenta con prótesis en ambas caderas, según información de Infobae.

Los próximos conciertos de Alejandra Guzmán para este año están programados para los sábados 5 y 12 de diciembre, en Villahermosa y Monterrey, México, respectivamente.

Mientras tanto, los admiradores que asistieron al concierto del viernes 27 de noviembre, en el que la artista sufrió problemas de salud en la cadera, esperan la fecha en que será reprogramado el espectáculo.