¿Se separan Jesse y Joy? Esto es lo que se sabe de la pausa que tomarán

Música

¿Se separan Jesse y Joy? Esto es lo que se sabe de la pausa que tomarán

El dueto integrado por los hermanos Huerta detendrá su carrera de manera indefinida luego de más de 20 años de hacer música.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

|

time-clock

Jesse y Joy en Guatemala 2026: fecha, lugar y precios del concierto

Jesse Huerta y Joy Huerta posan durante una entrevista en la que revelaron la complicada relación que tuvieron con su padre . (Foto Prensa Libre: EFE/ Mario Guzmán)

Jesse Huerta, integrante del dueto Jesse & Joy dejó impactados a sus admiradores con una noticia: luego de concluir su actual gira, él y su hermana Joy tomarán caminos separados, al menos por un tiempo.

El artista publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que explica las razones de esta pausa. "Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito", expone el artista. Asegura que no ha sido una decisión fácil porque la música es parte de su vida.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Jesse (@jesseboy)

Aunque el músico y compositor no da una fecha para un posible regreso, al señalar que es una pausa deja la esperanza de un retorno. Además, aclara que cumplirá con todos los compromisos que el dueto tiene planteados de aquí a final de año.

En su comunicación Jesse agradece a su hermana Joy, junto a quien ha grabado seis discos y ha realizado una infinidad de conciertos desde 2005. “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”, escribió.

LECTURAS RELACIONADAS

Tributo a Ricardo Andrade en Guatemala: así será la noche de rock nacional a 24 años de su fallecimiento

chevron-right
Jorge Drexler en Guatemala

Jorge Drexler convirtió "Taracá" en una noche para estar acá y estar ahora en Guatemala, con elogios para Pedro Boche y "Luna de Xelajú" en el repertorio

chevron-right

“A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”, añadió en su comunicado.

Una historia en canciones

Cuando Jesse tenía 18 años y Joy 15 empezaron a tomarse en serio su afición por la música. Ellos, que habían usado los escenarios de la iglesia a la que asistía su familia como espacio de entrenamiento, firmaron su primer contrato con Warner Music Latina el 18 de abril de 2005. En 2006 dieron a conocer su primer disco Esta es mi vida, del que se desprendieron éxitos como Espacio Sideral, Ya no quiero y Llegaste tú.

En 2009, grabaron Electricidad, que sirvió para consolidarlos en el competitivo mundo del pop mexicano con temas como Adiós, Chocolate y Si te vas. En 2011 sorprendieron a sus seguidores con el título ¿Con quién se queda el perro?, disco con el que fueron nominados al Grammy Latino en 2013. A ese le siguieron Un besito más, Jesse & Joy (2015), Aire (2020) y Clichés (2022). Para 2025 dieron a conocer Lo que nos faltó decir, una producción en la que además de la canción que le da nombre, también se incluyen Te perdí, Cuando estamos solas y Accidente.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Lee más artículos de Ana Lucía Mendizábal Ruiz

ARCHIVADO EN:

Cantantes Jesse & Joy Música Pop mexicano Separación de Jesse & Joy 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM