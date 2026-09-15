¿Se separan Jesse y Joy? Esto es lo que se sabe de la pausa que tomarán

Jesse Huerta, integrante del dueto Jesse & Joy dejó impactados a sus admiradores con una noticia: luego de concluir su actual gira, él y su hermana Joy tomarán caminos separados, al menos por un tiempo.

El artista publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que explica las razones de esta pausa. "Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito", expone el artista. Asegura que no ha sido una decisión fácil porque la música es parte de su vida.

Aunque el músico y compositor no da una fecha para un posible regreso, al señalar que es una pausa deja la esperanza de un retorno. Además, aclara que cumplirá con todos los compromisos que el dueto tiene planteados de aquí a final de año.

En su comunicación Jesse agradece a su hermana Joy, junto a quien ha grabado seis discos y ha realizado una infinidad de conciertos desde 2005. “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”, escribió.

“A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”, añadió en su comunicado.

Una historia en canciones

Cuando Jesse tenía 18 años y Joy 15 empezaron a tomarse en serio su afición por la música. Ellos, que habían usado los escenarios de la iglesia a la que asistía su familia como espacio de entrenamiento, firmaron su primer contrato con Warner Music Latina el 18 de abril de 2005. En 2006 dieron a conocer su primer disco Esta es mi vida, del que se desprendieron éxitos como Espacio Sideral, Ya no quiero y Llegaste tú.

En 2009, grabaron Electricidad, que sirvió para consolidarlos en el competitivo mundo del pop mexicano con temas como Adiós, Chocolate y Si te vas. En 2011 sorprendieron a sus seguidores con el título ¿Con quién se queda el perro?, disco con el que fueron nominados al Grammy Latino en 2013. A ese le siguieron Un besito más, Jesse & Joy (2015), Aire (2020) y Clichés (2022). Para 2025 dieron a conocer Lo que nos faltó decir, una producción en la que además de la canción que le da nombre, también se incluyen Te perdí, Cuando estamos solas y Accidente.