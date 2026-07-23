“Se veía increíble”: Charlize Theron elogia la transformación física de Matt Damon y admite que no podía dejar de mirarlo

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“Se veía increíble”: Charlize Theron elogia la transformación física de Matt Damon y admite que no podía dejar de mirarlo

La transformación física de Matt Damon para “La Odisea” sorprendió a Charlize Theron, quien confesó que lo miraba fijamente.

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“Se veía increíble”: Charlize Theron elogia la transformación física de Matt Damon y admite que no podía dejar de mirarlo

Charlize Theron revela qué pensó al ver la transformación física de su compañero de reparto Matt Damon. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / AFP)

Charlize Theron, quien interpreta a Calipso en la recién estrenada película La Odisea, habló sobre el cambio físico de su compañero de reparto Matt Damon, a quien, según admitió, no podía dejar de mirar.

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, se estrenó el viernes 17 de julio en los cines de todo el mundo. La película es una adaptación inspirada en la obra clásica de Homero.

En la producción, Matt Damon interpreta a Odiseo, rey de Ítaca. Para encarnar al personaje, el actor estadounidense se sometió a una intensa preparación física que modificó su rutina de entrenamiento y lo obligó a bajar de peso.

Damon perdió más de 30 libras y pasó de pesar unas 200 libras a 167. Además, desarrolló la musculatura que requería el personaje.

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El actor, de 55 años, explicó durante una entrevista con People que no solo se enfocó en modificar su apariencia, sino en alcanzar la condición física específica que requería la película.

Para lograrlo, ajustó su dieta, eliminó el gluten, modificó otros hábitos alimenticios y trabajó de forma controlada junto con el entrenador físico Jason Walsh.

"No hice el cambio de una manera poco saludable. Creo que si hubiera hecho lo contrario y hubiera subido de peso, habría sido peligroso y no es algo que volveré a hacer", señaló.

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Asombrada por el cambio físico de su compañero, Charlize Theron se refirió al tema durante una entrevista con Entertainment Tonight, en la que destacó el esfuerzo que Damon realizó para interpretar a Odiseo y admitió que le causó una gran impresión.

"Lo he visto sin todo ese traje. Es increíble. Increíble. Lo estoy mirando fijamente de forma extraña. Le estoy mirando el trasero ahora mismo. ¡No debería hacer eso! Está mal. Se veía increíble, sí", dijo con humor.

En La Odisea, Theron interpreta a la ninfa marina Calipso, quien aparece durante el viaje de Odiseo (Damon) después de sus travesías.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los actores comparten escenas. Ambos trabajaron juntos en The Legend of Bagger Vance, película estrenada en el 2000.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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