Sean “Diddy” Combs cambia de prisión: ¿cuáles fueron los motivos del traslado?

Sean "Diddy" Combs fue trasladado el viernes 16 de octubre a otra prisión en Pensilvania para seguir cumpliendo su condena por delitos sexuales tras una reciente lesión y su supuesto disfrute de lujos, de acuerdo a lo que la agencia EFE reportó con base en informes de medios estadounidenses.

El rapero de 56 años, cuya condena se extiende hasta 2028 fue trasladado de la prisión Fort Dix de Nueva Jersey a la Federal Corrections Institution de Allenwood, en Pensilvania, que es más pequeña, de acuerdo con lo informado por el medio TMZ.

Por seguridad

Juda Engelmeyer, el vocero del artista, declaró a los medios que "su traslado de unas instalaciones de baja seguridad a otras es una distinción importante" y aunque no detalló "las razones específicas" del Buró de Prisiones, sí destacó que "es coherente con una decisión" de "seguridad".

"Estamos agradecidos de que se dé atención a su bienestar y que pueda seguir cumpliendo su condena sin interrupciones innecesarias", agregó Engelmeyer, en declaraciones brindadas a la revista People.

El traslado se produce después de que Diddy fuera ingresado el sábado de urgencia en un hospital por una lesión de la que no han trascendido detalles, salvo que fue en la cabeza y no ponía en peligro su vida.

¿Privilegios?

Aunque su defensa sigue luchando por sacarlo de prisión, algunos incidentes no solo lo han impedido, sino que además ha hecho que se le castigue. Las autoridades penitenciarias recibieron informes sobre su supuesto estilo de vida lujoso dentro del centro.

Según detalla EFE, el canal NBC publicó a principios de este mes un reporte citando a otros reos, según el cual el rapero poseía objetos de contrabando dentro de la cárcel de Nueva Jersey, incluyendo un teléfono celular y alcohol, e incluso alegaba que le estaban dando masajes y limpiando la celda.

Tras ese reporte, las autoridades penitenciarias pusieron al rapero en confinamiento en solitario y aplazaron su fecha de salida de la cárcel unos tres meses, de enero a marzo de 2028. En julio, Diddy también estuvo en régimen de aislamiento tras una pelea.