Sean “Diddy” Combs: ¿por qué está preso y qué hay detrás de su traslado de una prisión a otra?

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Sean “Diddy” Combs: ¿por qué está preso y qué hay detrás de su traslado de una prisión a otra?

El rapero, que fue pareja de Jennifer López, ha pasado de una vida de lujos a una estancia nada tranquila dentro del sistema penitenciario estadounidense.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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Sean "Diddy" Combs fue acusado por una mujer que segura que a los 13 años fue violada.

Sean "Diddy" Combs, en la alfombra roja de los premios Billboard en 2015. (Foto Prensa Libre: (Hemeroteca PL/ EFE)

Primero hubo denuncias de que a Sean "Diddy" Combs se le concedían privilegios dentro de la prisión. Luego, hace poco más de una semana, debió salir de la cárcel para ser atendido en un hospital luego de sufrir golpes en la cabeza. Al parecer, el rapero no ha podido permanecer fuera de las peleas, desde que en octubre de 2025 comenzara a cumplir la condena de 50 meses que le fue impuesta por actividades relacionadas con la prostitución.

Los privilegios que algunos de los reos han denunciado le han convertido en motivo de polémica dentro de la prisión y el 10 de octubre , el músico fue trasladado en una ambulancia durante las primeras horas del sábado. La revista People reportó, entonces, que el recluso fue llevado a un hospital para recibir atención médica urgente.

El viernes 16 de octubre se decidió su traslado a otra prisión en Pensilvania para seguir cumpliendo su condena. Su abogado defensor agradeció que se "cuide la seguridad" de su cliente. Dejando entrever que se encontraba en un serio peligro.

El caso

Sean Diddy Combs, quien también se ha hecho llamar Puff Daddy, P. Diddy o solo Diddy, nació el 4 de noviembre de 1969. Además de ser un famoso rapero y haber mantenido diversas relaciones, entre la que se destaca la que tuvo con Jennifer López, comenzó a ser relacionado con acusaciones de abuso y conducta inapropiada desde 1991.

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A lo largo de los años, entre ese 1991 y 2023 enfrentó al menos 10 demandas civiles relacionadas con abusos y conducta sexual inapropiada y por algunas llegó a enfrentar la prisión. Muchas fueron las mujeres, e incluso niñas que lo señalaron como culpable de agresiones y abusos. Pero su verdadera caída sucedió en 2024.

Precisamente, el 25 de marzo de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos allanó sus propiedades en Los Ángeles, Nueva York y Miami, y le fueron confiscaron computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Ese mismo día, agentes federales interrogaron a Combs en el Aeropuerto de Opa-Locka y le incautaron varios dispositivos electrónicos antes de permitirle continuar con su viaje planeado a Antigua y Barbuda. Luego el 16 de septiembre de 2024 fue arrestado después de que un gran jurado lo acusara formalmente de tráfico sexual y crimen organizado.

Combs se declaró no culpable y la jueza Robyn Tarnofsky le negó la fianza y ordenó que se mantuviera bajo custodia federal. El 18 de septiembre de ese mismo años, el juez Andrew L. Carter Jr. rechazó su solicitud de fianza.

En julio de 2025 fue condenado por tráfico de personas con fines de prostitución. El 3 de octubre fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por el delito de trata de personas. Sin embargo su sentencia fue reducida en diferentes ocasiones entre 2025 y 2026, y ahora se espera que obtenga su libertad en febrero de 2028.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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