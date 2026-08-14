¿Sean “Diddy” Combs se peleó en prisión? Habría salido de aislamiento tras enfrentamiento con otro recluso

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¿Sean “Diddy” Combs se peleó en prisión? Habría salido de aislamiento tras enfrentamiento con otro recluso

El rapero Sean “Diddy” Combs habría permanecido varias semanas aislado de la población general de la prisión tras una presunta pelea con otro recluso.

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¿Sean “Diddy” Combs se peleó en prisión? Habría salido de aislamiento tras enfrentamiento con otro recluso

Sean Diddy Combs habría enfrentado a otro recluso que lo estaba ofendiendo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Luego de un tiempo en aislamiento, el cantante Sean “Diddy” Combs se habría reincorporado a la población general de la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple condena.

El músico, de 56 años, habría permanecido algunas semanas en una unidad de alojamiento especial tras una presunta pelea con otro interno, según reportaron medios internacionales.

El supuesto enfrentamiento habría ocurrido en julio del 2026, luego de que el otro preso hiciera comentarios ofensivos contra Combs, según publicó TMZ.

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El altercado habría sido tan fuerte que personal de la prisión habría tenido que intervenir para separar a los dos hombres.

Sin embargo, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos no confirmó el traslado ni dio detalles sobre las condiciones en que se encuentra el artista, pues, por motivos de seguridad, privacidad y protección, no puede divulgar información sobre el alojamiento de los reclusos.

Sean “Diddy” Combs cumple una condena federal de 50 meses tras ser declarado culpable, en octubre del 2025, de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer prostitución.

Su liberación está programada para el 20 de febrero del 2028. Sin embargo, la fecha ha cambiado en varias ocasiones en los últimos meses.

Combs tiene siete hijos con cuatro parejas. Mientras cumple su condena, algunos han compartido cómo llevan la relación con su padre.

Según Jessie Combs, de 19 años, él se encuentra centrado en su familia y en mejorar como persona, por lo que siempre recurren a él para recibir consejos. Ella y su hermana gemela D’Lila trabajan en la creación de una marca de moda con la guía de su padre.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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