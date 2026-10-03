Sean “Diddy” Combs vuelve a aislamiento tras denuncias por uso de celular y privilegios

Escenario

Sean “Diddy” Combs vuelve a aislamiento tras denuncias por uso de celular y privilegios

El artista estadounidense fue castigado con aislamiento tras denuncias sobre supuestos privilegios en la prisión federal de Nueva Jersey, donde cumple condena.

y

|

time-clock

Sean “Diddy” Combs vuelve a aislamiento tras denuncias por uso de celular y privilegios: esto se sabe de su situación en prisión

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs fue castigado con aislamiento en la prisión federal de Nueva Jersey. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

El rapero y productor Sean “Diddy” Combs volvió a ser castigado con aislamiento en la prisión federal de Nueva Jersey, donde cumple 50 meses de cárcel tras ser hallado culpable de dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución, luego de que trascendieran denuncias sobre el uso de un celular y una tableta, así como el consumo de bebidas exclusivas.

Combs fue arrestado en el 2024 en Nueva York y enfrentó juicio en una corte federal por varios cargos. Fue hallado culpable de dos en el 2025, pero exonerado de las acusaciones más graves: trata de personas con fines sexuales y crimen organizado. Además, enfrenta varias demandas civiles.

Combs ya había estado en aislamiento tras una pelea con otro reo el año pasado. El nuevo castigo se le impuso luego de que la cadena NBC publicara esta semana que invierte miles de dólares para mantener en la prisión de Fort Dix el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Esto incluye pagar a prisioneros para que cocinen para él, limpien su celda y laven su ropa, mientras que otro le da masajes.

LECTURAS RELACIONADAS

Comic-Con Guatemala 2026 reúne a miles de fanáticos: así se vive el primer día en el Parque de la Industria

Comic-Con Guatemala 2026: miles de fanáticos se reúnen para vivir la experiencia del anime y cosplay

chevron-right
Sean "Diddy" Combs

Teléfono móvil, reserva de licores y masajes, entre los lujos a los que tendría acceso Sean “Diddy” Combs en prisión

chevron-right

NBC informó que confirmó esos datos tras revisar fotos y videos del artista tomados en la prisión, que publicó junto con la denuncia, y entrevistar a cuatro hombres que comparten la misma unidad con Combs.

La revista People publicó el viernes pasado, con base en una fuente cercana a Combs, que fue visto mientras usaba un teléfono de contrabando para consultar Instagram y ver fotos íntimas que le envió una exnovia.

La publicación añadió que, al parecer, Combs también cuenta con una tableta que usa para ver películas y ha conseguido una reserva de licores costosos que suele beber los fines de semana, según declaró la fuente.

Tras las denuncias, la Oficina Federal de Prisiones indicó que, por motivos de privacidad, seguridad y confidencialidad, no hace comentarios sobre las condiciones de reclusión de una persona, incluido si es objeto de acusaciones.

Un portavoz de Combs señaló a People que el escrutinio constante de cada detalle "mundano" de la vida de Combs en prisión "ha llegado al punto en que los medios de comunicación caracterizan la vida cotidiana en prisión como si fuera noticia".

"La única noticia relevante es que Sean continúa cumpliendo su condena conforme a las normas y espera pacientemente la decisión del tribunal sobre su apelación", indicó.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Aislamiento Cárcel Prisión Rapero estadounidense Sean Diddy Combs 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM