Sean “Diddy” Combs vuelve a aislamiento tras denuncias por uso de celular y privilegios

El rapero y productor Sean “Diddy” Combs volvió a ser castigado con aislamiento en la prisión federal de Nueva Jersey, donde cumple 50 meses de cárcel tras ser hallado culpable de dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución, luego de que trascendieran denuncias sobre el uso de un celular y una tableta, así como el consumo de bebidas exclusivas.

Combs fue arrestado en el 2024 en Nueva York y enfrentó juicio en una corte federal por varios cargos. Fue hallado culpable de dos en el 2025, pero exonerado de las acusaciones más graves: trata de personas con fines sexuales y crimen organizado. Además, enfrenta varias demandas civiles.

Combs ya había estado en aislamiento tras una pelea con otro reo el año pasado. El nuevo castigo se le impuso luego de que la cadena NBC publicara esta semana que invierte miles de dólares para mantener en la prisión de Fort Dix el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Esto incluye pagar a prisioneros para que cocinen para él, limpien su celda y laven su ropa, mientras que otro le da masajes.

NBC informó que confirmó esos datos tras revisar fotos y videos del artista tomados en la prisión, que publicó junto con la denuncia, y entrevistar a cuatro hombres que comparten la misma unidad con Combs.

La revista People publicó el viernes pasado, con base en una fuente cercana a Combs, que fue visto mientras usaba un teléfono de contrabando para consultar Instagram y ver fotos íntimas que le envió una exnovia.

La publicación añadió que, al parecer, Combs también cuenta con una tableta que usa para ver películas y ha conseguido una reserva de licores costosos que suele beber los fines de semana, según declaró la fuente.

Tras las denuncias, la Oficina Federal de Prisiones indicó que, por motivos de privacidad, seguridad y confidencialidad, no hace comentarios sobre las condiciones de reclusión de una persona, incluido si es objeto de acusaciones.

Un portavoz de Combs señaló a People que el escrutinio constante de cada detalle "mundano" de la vida de Combs en prisión "ha llegado al punto en que los medios de comunicación caracterizan la vida cotidiana en prisión como si fuera noticia".

"La única noticia relevante es que Sean continúa cumpliendo su condena conforme a las normas y espera pacientemente la decisión del tribunal sobre su apelación", indicó.