Sebastián Yatra en Guatemala 2026: Fecha, lugar, entradas y otros detalles del concierto en el país

Sebastián Yatra promociona en territorio latinoamericano la gira Entre tanta gente Tour,

un recorrido que celebra la música como un punto de encuentro humano, íntimo y único entre el artista y sus admiradores.

El multipremiado cantautor colombiano regresa a los escenarios de Latinoamérica luego de cuatro años, listo para reconectar con el público que lo ha acompañado desde sus inicios.

Yatra confirmó conciertos en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, entre otros.

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír… y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, indicó Yatra sobre esta nueva etapa.

De acuerdo con Yatra, Entre tanta gente Tour es una gira que trasciende la idea convencional de un concierto. “Cada show se convierte en una pausa necesaria para mirarnos, sentir y recordar por qué la música nos une”, agregó.

Fecha

Sebastián Yatra ofrecerá un concierto el sábado 16 de mayo del 2026.

Hora

El concierto está previsto a las 20 horas.

Lugar

Explanada 5, zona 5 de la capital.

Localidades

Vip de pie - Q590 + Q120 (Service fee)

Mesas Black - Q790 + Q150 (Service fee)

Mesas AMEX - Q990 + Q200 (Service fee)a

Entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.