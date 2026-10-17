Selma Blair: ¿agresora o víctima de una enfermedad? Esto dice su portavoz

Luego de casi una semana de la detención de la actriz y escritora estadounidense Selma Blair, quien fue acusada de agresión, su portavoz ha declarado que Blair de 54 años no quiso lastimar a nadie y que lo que sufrió fue una emergencia médica.

La actriz compareció en el Tribunal Penal de Queens y se declaró inocente de dos cargos de agresión y se declaró inocente..

"Hechos del pasado"

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el portavoz, que no se identificó, dijo a la revista People que el relato sobre el incidente "se ha construido casi enteramente sobre una declaración policial y un titular de hace una década" y lamentó que las especulaciones sobre la actriz "se están tratando como hechos".

Añadió que la artista sufre de esclerosis múltiple. Señaló que el incidente debe ser visto como una emergencia médica. "No hubo un intento de abrir la puerta del avión. Selma no pretendía herir a nadie", destacó el portavoz.

El vocero expuso que hay quienes han dicho que la artista no tiene esclerosis múltiple, porque los síntomas no son visibles. Sin embargo, indicó que "lo que ella hace es un milagro porque vive con dolor diariamente". Además, indicó que derivado de esa enfermedad sufre también del síndrome pseudobulbar.

EFE señala que, según Mayo Clinic el síndrome es una afección cerebral en la que la persona tiene reacciones emocionales que no se ajustan a cómo se sienten. El vocero indicó que esa es la razón por la que ella viajaba con su perro, pero las autoridades se lo quitaron.

La Fiscalía de Queens acusó a la actriz de Legally Blonde (Legalmente Rubia) de patear a una agente de la Policía de la Autoridad Portuaria cuando la trasladaba en camilla del aeropuerto JFK hasta un hospital, y a una enfermera que la trasladaba dentro del hospital.

Estos cargos estatales, de los que se declaró no culpable antes de salir en libertad bajo fianza, se suman a una investigación federal sobre el incidente ocurrido durante el vuelo del domingo.