Selma Blair comparece ante la justicia tras incidente en un avión; su defensa alega falta de medicación y agotamiento extremo

La actriz Selma Blair compareció ante un tribunal de Queens, Nueva York, después de protagonizar un incidente en un vuelo de Delta Air Lines, durante el cual habría intentado abrir una puerta del avión y agredido a miembros de la tripulación.

El incidente ocurrió durante un vuelo entre Los Ángeles y Nueva York. Según el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Blair intentó abrir una puerta del avión en pleno vuelo, lo que desencadenó una confrontación cuando intervino el personal.

Ante la jueza Indira Khan se presentaron los cargos contra la actriz, señalada de agredir a una asistente de vuelo, una agente policial y una enfermera que intentaban brindarle atención. Según la revista Variety, Blair fue acusada de agresión en segundo grado ante el Tribunal Penal de Queens. Durante la audiencia, la actriz se declaró no culpable de los cargos.

La noche del 12 de octubre, Blair compareció ante el tribunal por los hechos ocurridos durante el vuelo, cuando habría golpeado a una azafata y mordido a una persona durante el altercado. También se le señala de agredir a una agente policial y a una enfermera durante su traslado y atención médica, respectivamente.

La defensa sostuvo que la actriz sufrió una emergencia médica y que el episodio se debió a "un cuadro de confusión" relacionado con la falta de medicación que forma parte de su tratamiento contra la esclerosis múltiple, según Infobae.

El abogado Shawn Barnes explicó que la actriz omitió varias dosis de un medicamento que "controla síntomas neurológicos graves". El agotamiento por las extensas jornadas de trabajo, un golpe en la cabeza y la altitud también habrían contribuido a "un estado de grave confusión y desorientación".

Según un comunicado del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York, después del incidente, durante el cual Blair fue inmovilizada a bordo, se solicitó atención médica para ella y las dos azafatas.

El episodio continuó durante su traslado al Jamaica Hospital Medical Center, cuando habría agredido a una agente policial. El informe detalla que Blair logró liberar una pierna de las sujeciones de la camilla y pateó a la agente en el rostro, el cuello y el pecho. También se le señala de haber atacado a una enfermera en el hospital.

Por estos dos últimos hechos, la actriz enfrenta una posible condena de dos a siete años de prisión si es declarada culpable, según Infobae. Asimismo, enfrentaría cargos federales separados por lo ocurrido en el avión, por los cuales deberá comparecer ante un tribunal federal en Brooklyn.

La defensa sostuvo que el episodio no fue intencional y señaló que Blair se encuentra bien después de recibir atención médica. La jueza fijó la próxima audiencia para el 19 de enero del 2027 y estableció una fianza de USD 20 mil, que la actriz pagó para recuperar su libertad.