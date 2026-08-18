“Selva Maya en Jaque”: El documental guatemalteco nominado en los Wildscreen Panda Awards 2026

Selva Maya en Jaque (Mayan Forest in Check) está dirigido por el fotógrafo y cineasta de conservación Sergio Izquierdo, y fue nominado en la categoría de Sostenibilidad (Sustainability), en la edición 2026 de los Panda Awards, en los que compiten 624 producciones de 46 países, entre ellas, documentales producidos por National Geographic o la BBC.

El documental muestra la creciente crisis ambiental que enfrenta la selva Mesoamericana, el segundo bosque tropical más grande de América después del Amazonas y que cuenta con la reserva de agua dulce más importante de Centroamérica. Así mismo, narra la lucha de Sofía, una cría de guacamaya roja, que intenta sobrevivir ante las amenazas que su especie y la naturaleza del lugar sufren día con día, tales como, la deforestación, incendios forestales, el tráfico ilegal de fauna, ganadería ilegal y el crimen organizado.

Producido por la organización guatemalteca Rescue The Planet y Macao Productions, este documental fue filmado durante 18 meses en Guatemala, México y Belice, documentando una de las regiones con mayor biodiversidad del continente americano y que actualmente se encuentra muy amenazado.

Los Wildscreen Festival 2026 se llevará a cabo entre el 19 al 21 de octubre próximo. Sin embargo, el jueves 22 será el turno para los Panda Awards, donde participa Selva Maya en Jaque.

“Durante más de una década he tenido la oportunidad de documentar este bosque tan maravilloso y a la fecha, estamos viendo cómo desaparece a una velocidad vertiginosa. Este documental busca ser más que una película, queremos ser un punto de partida de un movimiento de educación, ciencia, comunicación y acción que contribuya a proteger la Gran Selva Maya”, expresó Sergio Izquierdo.

El documental guatemalteco “Selva Maya en Jaque” está nominado a los Wildscreen Panda Awards 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sergio Izquierdo)

En la categoría de Sustentabilidad compite con otros tres documentales provenientes de Japón, India y Gran Bretaña.