Sergio Ramírez: “Debemos tener esperanza que la humanidad avanzará a nuevas formas de gobierno que garanticen la democracia”

Uno de los más reconocidos escritores latinoamericanos habla acerca de los grandes retos de la literatura actual y otras temáticas de su contexto. En el 2025, Sergio Ramírez visitará Guatemala como parte del Festival Centroamérica Cuenta.

Sergio Ramírez ha recibido, entre otros, el Premio Cervantes, el Premio José Donoso, el Premio Carlos Fuentes y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes. (Foto Prensa Libre: cortesía Daniel Morazinksy)

Sergio Ramírez nació en Nicaragua y está exiliado en Madrid. En 2023 fue despojado de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega. Ofrece una conversación con anécdotas y reflexiones sobre su contexto actual antes de su venida a Guatemala en mayo próximo por el Festival Centroamérica Cuenta.

Novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado de origen nicaragüense también con nacionalidad española desde 2018. Ejerció como vicepresidente de su país natal desde 1985 hasta 1990. El Instituto Cervantes describe que sus primeros pasos en el mundo literario son a través del cuento: su primer relato, El estudiante, lo publica en 1960. Tres años más tarde publica Cuentos, su primer libro, que es una recopilación de relatos, para, posteriormente, publicar en 1970, Tiempo de fulgor, su primera novela. A partir de entonces, ha seguido cultivando ambos géneros junto con el ensayo y el periodismo. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas.

Su última novela, El caballo dorado es considerada por la crítica especializada como un magistral relato de aventuras lleno de humor.

En 2024 Ramírez recibió un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara. Su discurso impactó en el mundo y lo compartió en sus redes sociales: “desterrado, despatriado. Mi nombre borrado de todos los registros, como en las pesadillas del mundo de Kafka. Y también anularon mi título de abogado. El designio fue dejarme sin patria, y sin universidad….hay algo de lo que nunca nadie podrá exiliarme, y es de mi propia lengua. Porque mi lengua de escribir realidades y de crear mundos imaginarios es una lengua que no conoce fronteras". En X tiene 67 mil seguidores, en Facebook 53 mil y en Instagram, un poco más de 7 mil.

En diciembre recibió el doctorado “honoris causa”, de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué representa para usted?

Es un hito en mi carrera literari y académica. Es una universidad que tiene doble trascendencia en la vida cultural y académica de México. Es la segunda universidad más grande del país, la figura del rector Raúl Padilla, ya muerto, proyectó distintos campos, el más importante la creación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

y el Festival de Cine de Guadalajara. Recibí este doctorado como un homenaje a la memoria de Padilla a quien sigo admirando.

La libertad de expresión sigue siendo difícil en la región. Comparta un mensaje sobre esta temática, presente en muchos países de América Latina.

Guatemala está en la lucha por la libertad de expresión y en contra de los sistemas corruptos de poder, lo que también implica el respeto a este derecho fundamental. Tengo la esperanza de

que esta lucha concluya con éxito. El primer gran paso es que el pueblo de Guatemala haya elegido democráticamente un gobierno y que utilice los instrumentos que tiene en sus manos para salir adelante.

Sergio Ramírez durante la presentación del Festival Centroamérica Cuenta en 2022. El proyecto ha llevado a reconocer el talento de la región al mundo. (Foto Prensa Libre: CAC)

Existen cambios relevantes a nivel político en 2025, ¿qué representan para América Latina?

Estamos viviendo una época difícil en la historia mundial, no solo de América Latina y existen grande tensiones y polarizaciones políticas e ideológicas. Parece que tenemos un regreso al autoritarismo, que la democracia como sistema estuviera siendo desafiada. Antes los gobiernos autoritarios llegaban por medio de golpe de estado y hoy lamentablemente llegan al poder por medio de elecciones. Es un desafío que tiene la democracia de proteger sus propios instrumentos. Debemos tener esperanza que la humanidad avanzará a nuevas formas de gobierno que garanticen la democracia.

A sus 82 años, siempre es activo en redes sociales. ¿Cómo describe ese encuentro con su público?

Me he familiarizado con las redes sociales casi desde el principio. Me ha parecido importante la comunicación con los lectores a través de estos medios. Creo que son ventanas abiertas fundamentales para llegar al público. La única en la que no participo es TikTok, pero sí estoy en Facebook e Instagram. Son criticadas, pero son herramientas útiles si se saben utilizar correctamente. Para mí, representan una forma de estar cerca de un público atento a las noticias que les comparto, las novedades literarias, la información sobre mi obra y los libros que voy publicando. Me siento contento de formar parte de este espacio.



¿Cuál es su opinión sobre la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial es una herramienta del avance de la civilización. No tiene por qué asustarnos; el ingenio humano siempre está al servicio del progreso y de hacer la vida más fácil. Los enormes cerebros electrónicos ayudan a diseminar el conocimiento, a la investigación científica y a la enseñanza, y puedenser una buena herramienta pedagógica. Estos cerebros electrónicos

consumen y reproducen información de otras fuentes: pueden imitar, pero no crear. La creación literaria queda en manos de los seres humanos. Podrían generarse libros comerciales, de leer y desechar, pero eso no desafía la creación literaria, eso es un proceso individual, un proceso complejo de la mente humana que no puede ser suplido por ninguna máquina.

Su última propuesta literaria, El caballo dorado, ¿qué ha representado para usted?

Ha sido favorablemente recibida por la crítica y el público. Me sitúa en el camino del escritor que busca cambiar el rumbo. Siempre he creído que la escritura debe implicar una osadía mental, no atenerse a un molde y explorar caminos distintos, aventurados. He querido que sea una novela con gran imaginación.

¿Cómo ha sido la evolución del festival Centroamérica Cuenta?

Este festival se fundó hace 10 años en Nicaragua con el propósito de abrir una ventana a los escritores centroamericanos hacia el mundo y, a través de esa ventana, permitir que el mundo

conociera la literatura de la región. Comenzamos de forma modesta, con unos cuantos escritores, y luego, por circunstancias ajenas al festival, migramos. Nos volvimos itinerantes, celebrándose en distintas ciudades de América Central y el Caribe. La primera experiencia fue en Costa Rica. La pandemia nos obligó a convertirnos en una plataforma digital con un programa intenso.



Posteriormente, volvimos a Guatemala,y lo celebramos en el Centro Cultural de España y en Antigua Guatemala. Cada año aumentamos el número de invitados, cada vez es más diverso, y hemos incluido la crónica periodística. Nos hemos extendido al análisis de la situación económica y social en un programa dirigido por el expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís. Ya publicamos el primer tomo de esta colección de ensayos, titulado Las Cuentas de Centroamérica.



Siempre mantenemos el enfoque en la narrativa, que es lo que más nos ha interesado. Hemos crecido y nos hemos fortalecido. Ahora que regresamos a Guatemala, sabemos que contamos

con un público dedicado en el país. Esta vez visitarán Totonicapán.



¿Qué representa llegar al interior de los países que visitan?

Nosotros tendremos sesiones tanto en la ciudad como en el interior del país. Queremos que los escritores se vinculen con el mundo cultural y social de Guatemala. Los escritores que vienen

de otras partes tienen interés en comunicarse con el público guatemalteco.



El programa será intenso e iniciará con Joan Manuel Serrat, quien tendrá un diálogo sobre música y literatura. También contaremos con la participación de Juan Villoro, de México; Richard

Ford, novelista de Estados Unidos, y Leila Guerriero, escritora y cronista argentina. Será un programa atractivo para el público guatemalteco.

Más sobre Centroamérica Cuenta



En mayo próximo, el escritor Sergio Ramírez visitará Guatemala. Ello, porque es el creador y uno de los organizadores del prestigioso Festival Centroamérica Cuenta, (CAC) que por segunda vez se realizará en Guatemala. La edición, programada del 19 al 24 de mayo, estará dedicada a Miguel Ángel Asturias, con motivo del 125 aniversario de su nacimiento y el 50 de su fallecimiento.



El país recibirá a cerca de 60 invitados internacionales, incluidos centroamericanos, quienes dialogarán sobre literatura, creación, cine, música y temas relevantes para la región, como la libertad de expresión, los derechos humanos, la migración, el medioambiente y las distintas formas de desigualdad.