Servicio de Transmetro: líneas con desvíos, servicio irregular y suspensiones por actividades cívicas del 14 y 15 de septiembre

La Ciudad de Guatemala será uno de los puntos con mayor movilización durante el lunes 14 y martes 15 de septiembre debido a las actividades por la conmemoración de la Independencia.

Este lunes, el fuego patrio recorrerá diversas calles, avenidas y carreteras del país. La Ciudad de Guatemala será uno de los principales puntos de encuentro, al que llegarán grupos procedentes de distintos departamentos y municipios para el encendido del fuego patrio.

Amílcar Montejo informó a Prensa Libre que para este 2026 se proyecta la movilización de mil antorchas en la Ciudad de Guatemala, con grupos de entre 150 y 200 personas por antorcha.

Ante estas actividades, el servicio de Transmetro tendrá modificaciones, según anunció la Municipalidad de Guatemala. Este lunes, algunas líneas tendrán desvíos o prestarán servicio de manera irregular.

MuniGuate recomienda a los ciudadanos “tomar rutas alternas y anticipar sus desplazamientos”. Además, informó que mantendrá el monitoreo de las actividades y del tránsito vehicular “para informar el restablecimiento del servicio”.

14 de septiembre

Servicio de Transmetro

Línea 1: tendrá desvíos por actividades cívicas

tendrá desvíos por actividades cívicas Línea 2: tendrá desvíos por actividades cívicas

tendrá desvíos por actividades cívicas Línea 6: mantendrá servicio regular

mantendrá servicio regular Línea 7: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

tendrá servicio irregular por actividades cívicas Línea 12: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

tendrá servicio irregular por actividades cívicas Línea 13: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

tendrá servicio irregular por actividades cívicas Línea 18: tendrá desvíos por actividades cívicas

tendrá desvíos por actividades cívicas Ruta 5: mantendrá servicio regular

Servicio de TuBus

Ruta 5: mantendrá servicio regular

mantendrá servicio regular Ruta 104: mantendrá servicio regular

mantendrá servicio regular Ruta 105: mantendrá servicio regular

mantendrá servicio regular Ruta 305: tendrá servicio irregular por antorchas

tendrá servicio irregular por antorchas Ruta 402: mantendrá servicio regular

mantendrá servicio regular Ruta 801: tendrá servicio irregular por antorchas

tendrá servicio irregular por antorchas Ruta 802: mantendrá servicio regular

Cambios en el servicio para el martes 15 de septiembre

Para el 15 de septiembre también habrá modificaciones en el servicio. Dos líneas de Transmetro estarán fuera de servicio, mientras que otras tendrán desvíos o funcionarán de manera irregular debido a las actividades cívicas.

Servicio de Transmetro

Línea 1: fuera de servicio. Las operaciones comenzarán al término de las actividades cívicas

fuera de servicio. Las operaciones comenzarán al término de las actividades cívicas Línea 2: fuera de servicio. Las operaciones comenzarán al término de las actividades cívicas

fuera de servicio. Las operaciones comenzarán al término de las actividades cívicas Línea 6: tendrá desvíos por actividades cívicas

tendrá desvíos por actividades cívicas Línea 7: tendrá desvío de la estación San Juan de Dios a Santuario

tendrá desvío de la estación San Juan de Dios a Santuario Línea 12: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

tendrá servicio irregular por actividades cívicas Línea 13: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

tendrá servicio irregular por actividades cívicas Línea 18: tendrá desvíos por actividades cívicas

tendrá desvíos por actividades cívicas Ruta 5: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

Servicio de TuBus

El servicio de TuBus también tendrá modificaciones, entre ellas desvíos y funcionamiento irregular en algunas rutas.

Ruta 5: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

tendrá servicio irregular por actividades cívicas Ruta 104: mantendrá servicio regular

mantendrá servicio regular Ruta 105: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

tendrá servicio irregular por actividades cívicas Ruta 305: tendrá desvíos con retorno en Campo Marte

tendrá desvíos con retorno en Campo Marte Ruta 402: mantendrá servicio regular

mantendrá servicio regular Ruta 801: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

tendrá servicio irregular por actividades cívicas Ruta 802: tendrá servicio irregular por actividades cívicas

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las redes sociales de la Municipalidad de Guatemala, así como a los canales de difusión de TuBus y Transmetro, donde se informará sobre las actualizaciones del servicio.