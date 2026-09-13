¿Dónde habrá más tránsito este 15 de septiembre? Cierres de calles, horarios, rutas alternas y recomendaciones

El tránsito vehicular es uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta al planificar una visita a la Ciudad de Guatemala durante la conmemoración de la Independencia, este martes 15 de septiembre.

Entre actividades cívicas y culturales, los guatemaltecos celebrarán los 205 años de la firma del Acta de Independencia. Para este día, la Dirección General de Educación Física (Digef) tiene prevista la realización del Desfile Cívico Escolar, así como el acto de arriada de la Bandera Nacional y el cierre de las actividades oficiales de Independencia.

Además, por tratarse de un asueto oficial, familias, grupos de amigos y parejas aprovechan el día para visitar lugares recreativos, restaurantes o a familiares. Por ello, conocer el plan vial podría facilitar la movilidad y permitir a los automovilistas utilizar rutas alternas.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, compartió el plan de movilidad vial para este 15 de septiembre, que contempla cierres de calles, rutas alternas y el despliegue de agentes de tránsito de la Ciudad de Guatemala.7

Solo en las zonas 1 y 2, por donde se desplazará el Desfile Cívico Escolar, se dispondrá de al menos 50 agentes peatonales y 10 motorizados. Estos serán distribuidos en calles y avenidas aledañas al recorrido, que abarcará desde la Séptima Avenida y 21 calle de la zona 1 hasta el parque Jocotenango, en la zona 2.

También se dispondrá de equipo municipal, como trafitoneles y conos para los cierres, radios de comunicación y tecnología, entre ella cámaras instaladas en el sector y drones para monitorear el recorrido.

Horarios de cierres de calles y avenidas

Montejo indicó que, como parte de la planificación se efectuarán cierres de calles y avenidas para permitir el paso seguro del desfile.

Los cierres abarcarán sectores alrededor de la Municipalidad de Guatemala, la Séptima y Sexta avenidas, el Palacio Nacional de la Cultura, la 6.ª calle y la 8.ª avenida de la zona 1, así como la 5.ª, 7.ª y 8.ª avenidas de la zona 2 y la Calle Martí, en dirección al parque Jocotenango.

Los cierres comenzarán a las 5 horas y se espera que las vías sean habilitadas progresivamente conforme avance el desfile. Montejo indicó que, en años anteriores, esta actividad ha finalizado entre las 14 y 15 horas.

Una vez concluido el evento y cuando las vías se “encuentren libres de participantes y espectadores; se procederá a habilitar el paso en su totalidad”, según la información proporcionada.

Zonas que podrían registrar mayor tránsito

Según la proyección de las autoridades de tránsito, el recorrido del Desfile Cívico Escolar tendrá un impacto en la circulación vehicular de las zonas 1, 2, 4, 6 y 7, así como en el Periférico, debido al tránsito hacia el parque Jocotenango.

Ante estas condiciones, Montejo compartió las principales rutas alternas para los automovilistas durante este 15 de septiembre:

Avenida Elena

Periférico

Calle Martí

Bulevar La Asunción

Calzada La Paz

Sexta Avenida de la zona 4

Calzada Atanasio

Avenida Bolívar

Recomendaciones para los conductores

El vocero de Emetra recomendó a quienes necesiten circular por las zonas 1 y 2 de la Ciudad de Guatemala considerar otros horarios para movilizarse. Además, aconsejó: