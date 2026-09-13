¿Lloverá el 14 y 15 de septiembre en Guatemala? Este es el pronóstico del Insivumeh para las fiestas patrias y las recomendaciones

Guatemala desarrolla diversas actividades por la conmemoración de los 205 años de la Independencia, entre ellas, desfiles de bandas escolares, actos cívicos y los tradicionales recorridos de antorchas. Ante estas celebraciones, conozca el pronóstico del clima y las recomendaciones para participar.

Este lunes 14 y martes 15 de septiembre, los guatemaltecos participarán en distintas actividades. Durante la primera jornada se realizará el recorrido del fuego patrio, previo a la celebración de la Independencia, mientras que el martes habrá diversos actos cívicos, entre ellos, los desfiles escolares.

La agenda de actividades reunirá a numerosas personas en parques, centros educativos y calles de todo el país. Ante ello, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) compartió su pronóstico para que los ciudadanos tomen precauciones.

Quienes participen el 14 de septiembre en los tradicionales recorridos de antorchas deberán prestar atención a las condiciones del clima y prepararse para la actividad.

Pronóstico para el 14 de septiembre

Ana Pérez, pronosticadora meteorológica, explicó a Prensa Libre que durante este fin de semana se espera el paso de una onda del este, cuyos efectos todavía podrían percibirse durante la madrugada del 14 de septiembre.

Para ese día se prevé nubosidad principalmente en las regiones del norte durante las primeras horas de la mañana, con una reducción gradual hacia el mediodía.

Durante la tarde no se prevén lluvias fuertes; sin embargo, Pérez indicó que no se descartan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en regiones como Bocacosta, el sur del territorio nacional y Occidente.

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Pronóstico para el 15 de septiembre

Para el martes, la pronosticadora meteorológica explicó que podría registrarse un incremento de la presión atmosférica, condición que generalmente favorece la aceleración del viento, la reducción de la nubosidad y un menor ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Pérez aclaró que estas condiciones no significan la ausencia de lluvia. Podrían registrarse precipitaciones en la región de Bocacosta al final de la tarde o durante la noche, así como en el Caribe durante la madrugada.

Pérez recomendó que este 15 de septiembre los guatemaltecos estén preparados ante la posible presencia de actividad eléctrica y lluvias aisladas, debido a que septiembre es uno de los meses de la época lluviosa.

Ante el incremento de la presión atmosférica y la reducción de la nubosidad en algunas regiones, la especialista también recomendó prestar atención a las temperaturas elevadas que podrían registrarse al mediodía.

Pronóstico de temperaturas

Consultada sobre las temperaturas previstas, Pérez indicó que en la región del Pacífico y el norte del país podrían registrarse máximas de entre 36 y 38 grados centígrados.

En la ciudad de Guatemala, las regiones del centro del país y algunas áreas de los valles de Oriente, las temperaturas podrían situarse entre 28 y 31 grados centígrados al mediodía, mientras que en Occidente se esperan temperaturas de entre 26 y 28 grados, con poca nubosidad.

Recomendaciones

Aunque el pronóstico apunta a una reducción de las lluvias, Pérez recordó que podrían registrarse precipitaciones en sectores donde suelen ocurrir crecidas de ríos. Por ello, recomendó evitar situaciones de riesgo, tomar precauciones y seguir los lineamientos de las autoridades.

Para quienes asistan o participen en las actividades cívico-escolares se recomienda:

Usar protector solar

Utilizar gorra y lentes para protegerse del sol

Llevar agua pura en recipientes reutilizables

Mantener hidratados tanto a los estudiantes que participan en los desfiles como a sus acompañantes

Llevar sombrilla para protegerse del sol y de posibles lluvias

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