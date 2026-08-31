“En Madrid somos todos latinos”: Shakira convierte su residencia en Madrid en una celebración de la latinidad

Entre el 18 de septiembre al 11 de octubre, la cantante colombiana Shakira se instalará en Madrid para ofrecer 12 conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una residencia que, según explicó a EL PAÍS, busca celebrar la latinidad y el vínculo entre distintas culturas.

La música no será solamente el espectáculo de la residencia, sino también un vehículo para reunir a las personas. En una carta publicada por el medio español EL PAÍS, Shakira compartió las razones que la llevaron a elegir Madrid como sede de su residencia.

La reina del pop latino también habló sobre los conceptos de hispanidad y latinidad. También reflexionó sobre la inmigración latina, los vínculos históricos y culturales entre América con el sur de Europa. “Aquí ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina es celebrada. España la ha abrazado”, fue parte del mensaje que la barranquillera envió a EL PAÍS.

A días de que inicie la residencia, que reunirá a más de 600 mil personas durante los 12 días, Shakira habló como la residencia en Villaverde será el punto de encuentro donde se celebrará la latinidad como una identidad cultural compartida.

En su carta, Shakira explicó que el proyecto nació del dolor que le provocó ver a personas perseguidas por ser latinas. Frente a ello, decidió responder, según sus palabras, con una celebración de la identidad, la alegría y la dignidad.

“La respuesta más poderosa al miedo es existir con toda la fuerza, toda la alegría y toda la dignidad del mundo”. Por ello, para celebrar esa latinidad decidió que Madrid sería el punto de encuentro, un lugar donde “la inmigración latina no es tolerada, es celebrada”, algo que, según plantea, el mundo merece ver.

Será en esta ciudad donde se construye este espacios en los que los visitantes podrán acercarse a lo latino por medio de la literatura, danza, música, moda, gastronomía, el cine y arte, además de convivir y celebrar.

En su carta destaca que la celebración también es un punto de encuentro y convivencia. Señala que, en una época en la que la tecnología puede conectar a las personas, pero también aislarlas, los latinos tienen algo que ofrecer: su ADN cultural. Por ello, reivindica prácticas que identifica con la cultura latina —como el abrazo, el baile, la mesa compartida y la convivencia— como formas de recuperar el vínculo humano.

Para Shakira, ese vínculo forma parte de una cultura construida durante cinco siglos de mezcla entre África, América y el sur de Europa, una idea que también presenta a través de su propia historia.

“Nací en un continente que lleva el nombre de un italiano, Américo Vespucio. En un país que lleva el de otro, Colón, que cruzó el océano financiado por la Corona española. Me crie en Barranquilla, donde el corazón aprende a latir al ritmo del tambor africano antes de aprender a hablar”.

En su mensaje agregó que lleva en “la sangre a los españoles que vinieron a América, en las caderas el ritmo del Medio Oriente de mi padre, y la resiliencia de los pueblos originarios de esta tierra”, una mezcla que, según explica, continúa con sus hijos.

Por ello, destacó que en Madrid quiere celebrar “qué bien nos quedó estar tan mezclados”. Desde esa perspectiva, plantea que un océano y las fronteras no pueden separar a los latinos. Ante ello, propuso no quedarse únicamente con el concepto de “hispanidad”, porque considera que es un término que queda corto, sino hablar de latinidad.

“El español es latino; el portugués, el italiano y el francés también. Y todos los latinoamericanos somos latinos. Brasil, el país más grande de América Latina, no habla español, habla portugués. La hispanidad no alcanza a abrazarlo; la latinidad sí. Somos una nación sin fronteras que lleva cinco siglos construyéndose: la mezcla de África, América y el sur de Europa”, destacó Shakira.

Desde este concepto, destacó que uno de los canales para la celebración es la música, que tiene el poder de unir a las personas a través de las sensaciones y las emociones. Por ello, señala que cada noche de su residencia finalizará con un carnaval inspirado en las tradiciones “de un pueblo que nació de esa fusión”.

“El carnaval es África, América y Europa bailando juntas, colores, talentos, abrazos, risas”, espacio donde busca, se demuestre “que en Madrid somos todos latinos”.

*Con información del medio español El País.