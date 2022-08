Shakira: cuáles son los verdaderos motivos por los que la cantante desea mudarse a Miami junto a sus hijos

Desde ese momento, surgió un sinfín de información en torno a la ex pareja y los medios se enfocaron en tratar temas como la supuesta infidelidad del futbolista español , la custodia de sus hijos y la posible mudanza de la cantante colombiana a EE.UU.

Shakira expresó su deseo de abandonar Barcelona, ciudad en la que vivió junto a Piqué por más de una década, y continuar con su vida en Miami junto a sus hijos alejada de la polémica que generó la noticia de su ruptura.

No obstante, el futbolista del FC Barcelona no estuvo de acuerdo con esta idea e hizo todo lo posible para que Milan y Sasha no pudieran salir de España sin su autorización, evitando así una posible mudanza a territorio estadounidense.

Lea también: Piqué: la decisión del futbolista tras la revelación de la identidad de su nueva pareja (y su supuesta falta de respeto hacia Shakira)

A más de dos meses de esta noticia, todo parece indicar que Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos y el futbolista habría dado su autorización para que Milan y Sasha inicien una nueva vida en Miami junto a su madre.

Este presunto acuerdo entre la ex pareja hizo que surgiera nueva información sobre la mudanza de Shakira a EE.UU. y que varios medios de comunicación retomaran el tema.

Lea más: Piqué: cómo conoció a Clara Chía Martí, con quien el futbolista habría engañado a Shakira

De acuerdo al portal Page Six, la intérprete de Waka Waka considera Miami como su hogar debido a la presencia de gran parte de su familia en esta ciudad.

“Sus padres viven aquí, su hermano vive aquí, su sobrina y su sobrino también. No tiene familia en España. Es un ambiente diferente al de Barcelona”, reveló Page Six.

De igual manera, este medio reveló que Shakira estaría emocionada por llegara territorio estadounidense para comenzar una nueva faceta en su carrera musical.

Le puede interesar: Shakira: cuántos idiomas habla la cantante colombiana y con cuáles se comunica con sus hijos

“Amigos como el también músico Alejandro Sanz, su compañero de dúo en La Tortura, supuestamente están tratando de convencer a Shakira de llevar su talento a South Beach, y fuentes adicionales cercanas a la cantante confirman su deseo de mudarse al Estado del Sol”, concluyó.