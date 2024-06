La Copa América 2024, realizada en Estados Unidos, comenzó este jueves 20 de junio con el partido entre Argentina, vigente campeón del torneo, y la selección de Canadá.

Este prestigioso evento deportivo se inauguró con la presentación del cantante colombiano Feid en el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Durante las últimas semanas habían saltado rumores sobre la posible participación de Shakira en el espectáculo de inauguración de la edición 48 de la Copa América.

No obstante, la intérprete de Monotonía, quien hace dos años protagonizó una mediática separación con el ex futbolista Gerard Piqué, no se presentó a esta ceremonia.

Muchos fans de Shakira quedaron decepcionados al no poder ver a la cantante colombiana en la ceremonia inaugural de la Copa América 2024.

Pero esta tristeza podría convertirse en alegría debido a que, en las últimas horas, surgió nueva información que asegura que la barranquillera podría ser la artista invitada para la final de este torneo.

A través del perfil de X de ShakiraMedia, sitio dedicado a publicar noticias sobre la cantante colombiana, se compartió una imagen sobre su presunta presentación para la ceremonia de clausura de la Copa América.

Save the date!

⚽️ July 14, 2024

🏟️ Hard Rock Stadium

📍 Miami, FL pic.twitter.com/PjC7mHs1Eu — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) June 20, 2024

De acuerdo a esta información, Shakira estaría programada para aparecer en la final del torneo que se disputará el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Cabe resaltar que la cantante colombiana vive en esta ciudad desde principios de 2023, cuando abandonó Barcelona junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, debido al escándalo generado por su ruptura con Piqué.