Shakira en Madrid: Los dardos y confesiones de la cantante colombiana al volver a España

El reencuentro de Shakira con Madrid fue apoteósico, pero sobre todo, reivindicativo. La ciudad en la que no se había presentado desde hace ocho años y en la que, según sus propias palabras, vivió días felices como los nacimientos de sus hijos, también la había despedido con episodios dramáticos episodios generados tanto por su mediática separación de Gerard Piqué como por sus problemas con Hacienda.

La cantante demostró cómo los golpes de la vida la han fortalecido y como suele ser de directa hizo comentarios y lanzó consignas que resonaron en el escenario del Macondo Park del Recinto Iberdrola Music con la fuerza de un verdadero aullido. Entre las primeras palabras que dijo al saludar a la audiencia de más de 55 mil asistentes estuvieron: "No hay nada como cuando una loba se reencuentra con su manada", en clara referencia a su emblemática canción La loba, que es tomada como un himno por muchos de sus seguidores, que aullaron junto a ella mientras interpretaba temas comoLa fuerte, Girls like me, Las de la intuición y Estoy aquí.

El medio colombiano Caracol indicó que ya adentrada en el concierto volvió a hacer referencia a su ausencia de ocho años al decir: Yo no puedo creer que estoy aquí, parece todo un sueño. Todos me dicen: 'Shaki, con la cara que te fuiste y con la cara que volviste'". Y es que las últimas imágenes que se vieron de la colombiana en Madrid no fueron precisamente alegres. En ese momento, su separación era muy reciente y aún era perseguida por Hacienda por una acusación de evasión de impuestos que por poco le lleva a la cárcel.

Más adelante, entre éxito y éxito coló su plática se hizo más íntima y confesó: "Han ocurrido muchas cosas en mi vida desde la última vez que los vi. Así que, tenerlos aquí otra vez, esta noche, no saben lo feliz que me hace. Porque es una prueba de cuánto amor y de cuánto cariño me han dado durante todos estos años. Así que esta noche les voy a dar todo lo mejor de mí...", aseguraba.

Mujeres unidas

La barranquillera volvió a levantar emociones, sobre todo entre las mujeres cuando recordó a la escritora Isabel Allende y pronunció una frase que encajó con el relato que ha construido durante esta etapa de su carrera. “La vida tiene formas de recompensarlo a uno y esta es una de ellas. Ya saben que la vida no ha sido fácil, de las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más resilientes y más fuertes. Como dijo Isabel Allende, ‘Las mujeres solas somos vulnerables, pero juntas somos invencibles’”.

La cantante también reflexionó acerca de la soltería. "Es na oportunidad para aprender de uno mismo", porque "todo lo que necesita uno para ser feliz está dentro de uno mismo". Añadió: "El amor por otro es bonito, pero más bonito es el amor propio".

Pero no solamente envió mensajes, también hizo confesiones. Una de ellas sobre su pasado amoroso. De acuerdo con la agencia EFE, la artista comentó que la primera vez que llegó a Madrid, con solo 19 años, se enamoró de "un verdadero ejemplar ibérico" que le rompió el corazón y que de esa experiencia nació Te dejo Madrid.