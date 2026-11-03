Shakira llega de emergencia a Colombia: su padre habría sido hospitalizado nuevamente

Shakira estaría atravesando momentos de preocupación por la salud de su padre William Mebarak, de 95 años, quien según reportan medios internacionales habría sufrido una recaída en su estado de salud. De acuerdo con la cadena Telemundo el progenitor de la cantante colombiana habría sido internado en una clínica de Barranquilla, Colombia.

El sitio Univisión afirmó que la cantante llegó el lunes 2 de noviembre al edificio en el que residen sus padres en el barrio Country. Este espacio informativo, indica que según reportes locales, la cantante llegó en un convoy de dos camionetas que iban escoltadas por un par de patrullas motorizadas de la policía. Hasta el momento ni la cantante ni alguno de sus familiares ha brindado información oficial. Mebarak, quien en el pasado ya ha sufrido varias crisis de salud, se encontraría en cuidados intensivos, según asevera Infobae habría informado un medio internacional .

La salud de William Mebarak, padre de Shakira, ha preocupado a su familia constantemente. En 2024, debió ingresar a una unidad de cuidados intensivos a raíz de una neumonía grave, y fue dado de alta tras varios días de vigilancia estricta. Ese mismo año, sufrió una hidrocefalia que requirió intervención quirúrgica en el cerebro. Apenas en mayo de este 2026, volvió a alertar a todos cuando experimentó un episodio isquémico (disminución en el flujo sanguíneo del cerebro) y volvió a ser hospitalizado.

¿Afectará la agenda?

Aunque hasta el momento la artista tampoco ha informado de ningún cambio en su agenda, el espacio informativo Infobae señala que varios medios de comunicación ya han señalado que la cantante podría cancelar o posponer algunos de sus próximos conciertos para atender a su padre.

Shakira tiene programado un concierto de su gira Las mujeres ya no lloran, en Egipto el 28 de noviembre, luego de haber realizado su residencia en España en octubre. Este tour se inició el 11 de febrero de 2026 en Brasil y está previsto que termine en abril de 2027 en las pirámides de Guiza. Se calcula que al concluir la gira habrán asistido cerca de seis millones de espectadores.