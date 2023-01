Shakira: qué dice la letra de la nueva canción con Bizarrap y qué indirecta lleva para Clara Chía y Gerard Piqué

La colaboración con la cantante colombiana y el productor argentino generó mucha expectativa en las redes sociales, no solo por la popularidad de ambos artistas, sino porque las personas se preguntaban si Shakira iba a incluir a Gerard Piqué, su expareja, así como Clara Chía Martí, la nueva pareja del futbolista en la letra.

La sesión se publicó a las 18 horas de este 11 de enero, y actualmente cuenta con más de tres millones de visualizaciones. El video se llevó a cabo en el estudio de grabación de Bizarrap, conocido por albergar a otros artistas de talla internacional como Residente, Paulo Londra y Nathy Peluso.

Letra

La canción de Shakira, que cuenta con una base de música electrónica, tiene muchas indirectas hacia Gerard Piqué y a Clara Chía Martí.

“Perdón ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, así comienza la letra de la canción de Shakira.

Otra de las estrofas que causó impacto a los usuarios en redes sociales es: “Una loba como yo no está para novatos“, ya que Shakira hace referencia a una canción suya llamada “Loba” y que fue publicada en 2009.

En la sección del coro, Shakira dice “A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú“, momento en donde la imagen de la cantante se transforma en un dibujo. Muchos usuarios afirmaron que se trata de una referencia a la popular canción Take on Me del grupo A-ha.

Otro de los extractos de la letra que impactó a los usuarios es cuando Shakira dice “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda“, ya que Shakira presuntamente hace referencia a los problemas legales que tuvo con Gerard Piqué tras su separación, así como el hostigamiento que la cantante tuvo con los medios de comunicación.

Aunque en la letra de la canción no se hace mención a Gerard Piqué o a Clara Chía Martí, hay un extracto en donde Shakira hace un juego de palabras con la palabra Claramente, ya que acentúa las primeras cinco letras, que forman el nombre de la nueva pareja de Piqué.

“Tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Claramente es igualita que tú”, dice Shakira

En la sección final de la canción, Shakira presuntamente se compara con Clara Chía Martí. “Yo valgo por dos de 22, Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio“.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales se expresaron de forma positiva con la colaboración, así como la letra de Shakira que presuntamente es dedicada a Gerard Piqué.

“45 años y esta mujer se ve y canta como una de 20“, “Grande Shakira, eres la Mejo, excelente canción que expresa tu sentimiento ante el engaño de hombre que no vale la pena” y “Era obvio que estos dos iban a hacer algo excelente“, son algunos de los comentarios más destacados en el video de Bizarrap.