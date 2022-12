Shakira: qué se sabe de la supuesta “cláusula anti Clara Chía Martí” que la cantante obligó a firmar a Piqué durante su acuerdo de custodia

El acuerdo de custodia entre Shakira y Piqué ha generado varias especulaciones en torno a la ahora ex pareja, ya que los documentos para el traslado de los dos menores a territorio estadounidense tardaron varios meses en ser firmados.

Uno de los rumores más fuertes sobre este acuerdo establecía que Shakira prohibió al ex jugador del FC Barcelona trasladarse a Miami para vivir cerca de sus hijos.

Lea también: “Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito que paren las especulaciones”: Shakira niega una relación sentimental con su instructor de surf

Añadido a esto, durante los últimos días surgió nueva información sobre una posible “cláusula anti Clara Chía Martí” incluida en el acuerdo de separación entre ambas celebridades.

Lea más: “Está loca”: la cruel y ofensiva caricatura que los trabajadores de Gerard Piqué le hicieron a Clara Chía Martí

De acuerdo a varios medios españoles, Shakira le habría prohibido a Gerard Piqué que su nueva novia pase tiempo con Milan y Sasha, y esta condición fue parte fundamental del acuerdo de custodia que recientemente firmaron.

Shakira arriving to court in Barcelona today to ratify her separation agreement to Gerard Piqué. pic.twitter.com/KHZd7openV

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) December 1, 2022