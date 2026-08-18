Shakira visita zonas afectadas por terremoto en Colombia y anuncia reconstrucción de universidad y 10 colegios del Chocó

Tras los daños registrados por el terremoto en Colombia el pasado 10 de agosto del 2026, Shakira anunció que trabajará en la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y en la construcción de diez nuevos colegios en el mismo departamento.

La cantante colombiana visitó el país en compañía del filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, con quien emprenderá los trabajos.

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", dijo Shakira a periodistas durante una visita con Buffett a Quibdó, capital del Chocó.

Howard Buffett, a quien Shakira definió como su "buen amigo", es hijo de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. Desde hace 18 años ha invertido más de US$160 millones en Colombia, principalmente en programas de desarrollo rural, infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos, desminado y educación.

Shakira recorrió junto a él algunas de las zonas afectadas de Quibdó y visitó el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el más grande del departamento, donde saludaron a los niños y a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

La artista, además, informó que gestionó la donación de US$1 millón con el movimiento Global Citizen, que aportará US$500 mil, y la promotora de conciertos Live Nation, que dará los otros US$500 mil; todo destinado a la reconstrucción de las escuelas destruidas en el departamento.

"Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir", aseguró la cantante.

Además, hizo un llamamiento a los gobiernos de Canadá, Japón y el Reino Unido, así como al sector privado y a otras fundaciones, para que se sumen a los esfuerzos de recuperación del Chocó, pues asegura que la emergencia no debe terminar cuando pase la atención inicial de la tragedia.

"Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (...) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio", afirmó.

La cantante también destacó el trabajo que desarrolla su Fundación Pies Descalzos desde hace 22 años en el Chocó, donde ha permitido graduar a unos 400 estudiantes, de los cuales el 70% ha continuado sus estudios en la universidad.

El terremoto de magnitud 7.4 dejó al menos 304 fallecidos en el país, 4,147 heridos y 194 desaparecidos, así como numerosos edificios derrumbados o con graves daños en su estructura.

En el Chocó se registraron al menos 13 personas muertas, miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.

Con información de EFE.