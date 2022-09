Shakira y Piqué: el acuerdo definitivo al que la ex pareja habría llegado por la custodia de sus hijos (y los motivos por los que no irán a juicio)

A casi tres meses de su separación, se reveló que Gerard Piqué y Shakira habrían dejado atrás la posibilidad de un juicio al llegar a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.

De acuerdo al portal Vanitatis, Piqué y Shakira habrían acordado que los menores permanecieran en Barcelona con el fin de respetar los tiempos de custodia previamente establecidos, ya que los niños pasan 15 días con cada uno de sus padres.

Lea más: Piqué: sale a la luz la supuesta infidelidad del futbolista español con una de sus ex parejas

Este presunto acuerdo de custodia fue respaldado por las más recientes fotografías del jugador del FC Barcelona y sus hijos, donde se observa a los tres llegando al colegio en el que los menores estudian desde hace varios años.

Lea también: ¿Con Rafael Nadal?: las declaraciones de un paparazzi sobre un posible “romance secreto” entre Shakira y el tenista español

De igual manera, este medio de comunicación informó que el acuerdo de separación entre Shakira y Gerard Piqué no contempla el plano económico debido a que la ex pareja no tiene inversiones ni propiedades en común.

Esta decisión de arreglar la custodia de sus hijos de manera personal y no ir a juicio se dio a raíz de que tanto Shakira como Piqué están velando por la tranquilidad de Milan y Sasha y no desean exponerlos a una mediática batalla legal.

Le puede interesar: Piqué: el increíble logro de Clara Chía Martí con el futbolista español (y por qué Shakira nunca lo alcanzó en más de 12 años)

La noticia del acuerdo por la custodia de sus hijos llega un día después de que el futbolista español, por medio de su equipo de abogados, emitiera un comunicado advirtiendo con tomar acciones legales contra ciertos periodistas que supuestamente difunden información falsa sobre su vida privada.

“El seguimiento de algunos paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria”, indicó este comunicado.