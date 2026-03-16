Escenario
Show de magia en el Zoológico La Aurora: Todos los detalles del espectáculo que el ilusionista Eden Choi ofrecerá en Guatemala
El ilusionista Eden Choi presentará su magia moderna en el país y promete un espectáculo con precisión, elegancia y una experiencia visual única.
El ilusionista Eden Choi promociona show de magia en el Zoológico La Aurora. (Foto Prensa Libre: Cortesía Eden Choi)
El ilusionista surcoreano Eden Choi, reconocido mundialmente por su innovadora técnica de aislamiento de esferas, ofrecerá un espectáculo en Guatemala que incluirá una propuesta artística con emociones y experiencia visual.
De acuerdo con Choi, se formó en la vibrante escena artística de Corea del Sur, cuna del fenómeno cultural del Hallyu, y su espectáculo Eden Choica, es una travesía sensorial donde objetos flotan, el tiempo parece detenerse y cada movimiento está cuidadosamente coreografiado para generar asombro en espectadores de todas las edades.
Choi conquistó al público europeo tras obtener el Golden Buzzer en France’s Got Talent y ha destacado en concursos de talentos como Britain’s Got Talent y otros escenarios internacionales.
Otros detalles del show
- El espectáculo en Guatemala está diseñado para público de todas las edades
- El recinto contará con una zona de stands con gastronomía y cultura
- Experiencia VIP disponible: Acceso preferencial, sesión de fotografías, autógrafos y encuentro cercano con el artista
Fecha
El ilusionista Eden Choi se presentará en Guatemala el domingo 29 de marzo del 2026.
Hora
El espectáculo está previsto para las 18 horas.
Lugar
Salón de Exposiciones, Zoológico La Aurora, zona 13 de la capital.
Precios y localidades
- General: Q499
- VIP + Meet & Greet: Q699
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de edenchoica.com
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