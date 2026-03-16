Show de magia en el Zoológico La Aurora: Todos los detalles del espectáculo que el ilusionista Eden Choi ofrecerá en Guatemala

El ilusionista surcoreano Eden Choi, reconocido mundialmente por su innovadora técnica de aislamiento de esferas, ofrecerá un espectáculo en Guatemala que incluirá una propuesta artística con emociones y experiencia visual.

De acuerdo con Choi, se formó en la vibrante escena artística de Corea del Sur, cuna del fenómeno cultural del Hallyu, y su espectáculo Eden Choica, es una travesía sensorial donde objetos flotan, el tiempo parece detenerse y cada movimiento está cuidadosamente coreografiado para generar asombro en espectadores de todas las edades.

Choi conquistó al público europeo tras obtener el Golden Buzzer en France’s Got Talent y ha destacado en concursos de talentos como Britain’s Got Talent y otros escenarios internacionales.

Otros detalles del show

El espectáculo en Guatemala está diseñado para público de todas las edades

El recinto contará con una zona de stands con gastronomía y cultura

Experiencia VIP disponible: Acceso preferencial, sesión de fotografías, autógrafos y encuentro cercano con el artista

Fecha

El ilusionista Eden Choi se presentará en Guatemala el domingo 29 de marzo del 2026.

Hora

El espectáculo está previsto para las 18 horas.

Lugar

Salón de Exposiciones, Zoológico La Aurora, zona 13 de la capital.

Precios y localidades

General: Q499

VIP + Meet & Greet: Q699

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de edenchoica.com

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento