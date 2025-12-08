Show de video mapping en Miraflores: fechas, horarios y detalles del espectáculo navideño

El miércoles 17 y jueves 18 de diciembre se presentará un espectáculo de video mapping en Miraflores. Se trata de una proyección que utiliza tecnología de video para transformar superficies reales en un escenario lleno de luz, color y magia navideña.

Esta proyección digital de gran formato, creada especialmente para la temporada, combina animación, música y efectos visuales para envolver al público en una experiencia inmersiva, emotiva y festiva.

El espectáculo será gratuito y está diseñado para que familias y amigos lo disfruten juntos. Cada una de las fechas contará con seis funciones, desde las 18 hasta las 21.40 horas, con una nueva presentación cada 20 minutos.

Además, habrá espacios dedicados a actividades navideñas para todas las edades, como estaciones para preparar postres, un buzón de cartas para Santa Claus, entre otros atractivos.

Fecha

Miércoles 17 y jueves 18 de diciembre

Hora

18; 18.20; 18.40; 19; 19.20; 19.40; 20; 20.20; 20.40; 21; 21.20; 21.40 horas

Lugar

Centro Comercial Miraflore, 22 Avenida 4-32, zona 11, Guatemala

Precios

Entrada gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.