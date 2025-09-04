Símbolos patrios de Guatemala en relieve para colorear

Guatemala tiene siete símbolos patrios: la bandera, el escudo de armas, la monja blanca, el quetzal, la ceiba, la marimba y Tecún Umán. Cada uno de ellos ha sido reconocido oficialmente como tal.

Durante los festejos cívicos, algunos docentes solicitan manualidades relacionadas con los símbolos patrios. Si necesita imprimir figuras para trabajar en relieve, compartimos algunas imágenes que pueden ser de utilidad. Se aconseja colorear los dibujos o aplicar cualquier técnica decorativa antes de recortarlos.

Cuando las piezas estén listas, proceda a recortarlas y a colocarlas sobre una base sólida, como una paleta de madera. También puede utilizar su creatividad para dar forma a estas manualidades.

A continuación, encontrará imágenes en relieve que pueden serle útiles. Puede ampliarlas o tomarlas únicamente como referencia. Estas fueron generadas con inteligencia artificial (IA).

Símbolos patrios de Guatemala

1. Bandera

Bandera de Guatemala en relieve. (Foto Prensa Libre: Imagen generada con IA)

2. Escudo de armas

Escudo de armas en relieve. (Foto Prensa Libre: imagen generada con IA)

3.Monja blanca

Monja blanca en relieve. (Foto Prensa Libre: Imagen generada con IA)

4.Quetzal

El quetzal en relieve. (Foto Prensa Libre: Imagen generada con IA)

5.Ceiba

La ceiba petandra en relieve. (Foto Prensa Libre: Freepik)

6.Marimba

Marimba en relieve. (Foto Prensa Libre: imagen generada con IA)

7.Tecún Umán