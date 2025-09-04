Símbolos patrios de Guatemala en relieve para colorear

escenario

Descargue estas imágenes de los símbolos patrios de Guatemala, que podrá utilizar como apoyo para las tareas escolares de sus hijos.

María Alejandra Guzmán

|

símbolos patrios

El quetzal, la bandera y la monja blanca son algunos de nuestros símbolos patrios. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Guatemala tiene siete símbolos patrios: la bandera, el escudo de armas, la monja blanca, el quetzal, la ceiba, la marimba y Tecún Umán. Cada uno de ellos ha sido reconocido oficialmente como tal.

Durante los festejos cívicos, algunos docentes solicitan manualidades relacionadas con los símbolos patrios. Si necesita imprimir figuras para trabajar en relieve, compartimos algunas imágenes que pueden ser de utilidad. Se aconseja colorear los dibujos o aplicar cualquier técnica decorativa antes de recortarlos.

Cuando las piezas estén listas, proceda a recortarlas y a colocarlas sobre una base sólida, como una paleta de madera. También puede utilizar su creatividad para dar forma a estas manualidades.

A continuación, encontrará imágenes en relieve que pueden serle útiles. Puede ampliarlas o tomarlas únicamente como referencia. Estas fueron generadas con inteligencia artificial (IA).

Símbolos patrios de Guatemala

1. Bandera

bandera en relieve
Bandera de Guatemala en relieve. (Foto Prensa Libre: Imagen generada con IA)

2. Escudo de armas

escudo en relieve
Escudo de armas en relieve. (Foto Prensa Libre: imagen generada con IA)

3.Monja blanca

monja blanca en relieve
Monja blanca en relieve. (Foto Prensa Libre: Imagen generada con IA)

4.Quetzal

quetzal en relieve
El quetzal en relieve. (Foto Prensa Libre: Imagen generada con IA)

5.Ceiba

ceiba en relieve
La ceiba petandra en relieve. (Foto Prensa Libre: Freepik)

6.Marimba

marimba en relieve
Marimba en relieve. (Foto Prensa Libre: imagen generada con IA)

7.Tecún Umán

tecún umán en relieve
Tecún Umán en relieve. (Foto Prensa Libre: Freepik)

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.



ARCHIVADO EN:

 Símbolos patrios de Guatemala Tendencias 
