Símbolos patrios de Guatemala en relieve para colorear
Descargue estas imágenes de los símbolos patrios de Guatemala, que podrá utilizar como apoyo para las tareas escolares de sus hijos.
El quetzal, la bandera y la monja blanca son algunos de nuestros símbolos patrios. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Guatemala tiene siete símbolos patrios: la bandera, el escudo de armas, la monja blanca, el quetzal, la ceiba, la marimba y Tecún Umán. Cada uno de ellos ha sido reconocido oficialmente como tal.
Durante los festejos cívicos, algunos docentes solicitan manualidades relacionadas con los símbolos patrios. Si necesita imprimir figuras para trabajar en relieve, compartimos algunas imágenes que pueden ser de utilidad. Se aconseja colorear los dibujos o aplicar cualquier técnica decorativa antes de recortarlos.
Cuando las piezas estén listas, proceda a recortarlas y a colocarlas sobre una base sólida, como una paleta de madera. También puede utilizar su creatividad para dar forma a estas manualidades.
A continuación, encontrará imágenes en relieve que pueden serle útiles. Puede ampliarlas o tomarlas únicamente como referencia. Estas fueron generadas con inteligencia artificial (IA).