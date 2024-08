El cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un evento gigante que marcó el inicio de la cuenta regresiva para las próximas competencias internacionales de Los Ángeles 2028.

Los artistas californianos Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg y Dr. Dre se encargaron de darle la bienvenida a la próxima sede olímpica en Estados Unidos con actuaciones inolvidables.

La transición comenzó con un acto cinematográfico protagonizado por el actor Tom Cruise, quien recibió la bandera olímpica en el Stade de France en París y la llevó hasta Los Ángeles.

Desde ahí, la transmisión dejó ver una mezcla sonora que empezó a resonar al compás de las melodías de los Red Hot Chili Peppers, quienes desde la famosa playa Venice de Los Ángeles interpretaron las canciones "Can’t Stop" -de su disco de 2022 By the Way- y también "Eddie" -del álbum Return of the Dream Canteen, publicado en 2022-.

Posterior a su show, la joven artusta Billie Eilish siguió con una interpretación emotiva de la canción "BIRDS OF A FEATHER", que se ha viralizado en los últimos meses luego de haber aparecido en el más reciente disco de la cantante de 22 años, titulado HIT ME HARD AND SOFT.

Siempre en el mismo paraje costero de la playa Venice, apareció de último el rapero Snoop Dogg quien cerró la clausura de la noche interpretando “Drop It Like It’s Hot” y sorprendiendo al público al invitar al también rapero Dr. Dre para interpretar juntos el tema “The Next Episode”.

Ben Winston, director creativo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, habría mencionado al sitio oficial del evento deportivo que estas actuaciones tenían como objetivo mostrar el corazón de Los Ángeles, como "una ciudad donde personas de todo el mundo vienen a perseguir sus sueños, con su gente, creatividad, música y, por supuesto, el deporte, todo envuelto en un toque de magia hollywoodense”.

Las Olimpiadas 2024 marcaron un momento significativo para Snoop Dogg, quien estuvo muy involucrado en el evento. Además de su actuación en la ceremonia de clausura, el rapero llevó la antorcha olímpica, nadó con Michael Phelps e inauguró la competencia de Breaking olímpico.

Con el traspaso oficial de este 11 de agosto, París se despidió de los Juegos Olímpicos par destacar a Los Ángeles como próxima sede.

El evento de clausura en Francia también contó con la actuación de la californiana H.E.R., quien interpretó el himno nacional de Estados Unidos en París.

Por otro lado, también se presentó la banda francesa Phoenix, que tocó junto a invitados especiales como el estadounidense Ezra Koenig de la banda Vampire Weekend, y que además colaboró con otros actos franceses como los del dúo de electrónica Air, la cantante Angèle, el DJ Kavinsky y el rapero VannDa.