¿Sofía Vergara y Dan Reynolds son pareja? El encuentro que desata rumores de romance

La actriz, que se dio a conocer internacionalmente por interpretar a Gloria Delgado en Modern Family, ha desatado rumores sobre un nuevo romance, esta vez al ser captada junto al líder de Imagine Dragons, Dan Reynolds.

Un encuentro nocturno en Beverly Hills desató los rumores sobre un romance entre Vergara y Reynolds, ya que ambos fueron captados muy cercanos durante una cena, según destaca TMZ.

Sofía Vergara y Dan Reynolds fueron captados en Cipriani, un restaurante de California frecuentado por celebridades, donde compartieron con Anastasia Soares y otra persona que no fue identificada por TMZ.

Durante la cena, ambos fueron captados tomados de la mano y muy cercanos, lo que alimentó los rumores. Además, salieron del restaurante por una puerta trasera, pasadas las 0.30 horas.

TMZ compartió videos y fotografías del encuentro que han alimentado los rumores de un romance entre los artistas. Pese a ello, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su supuesta relación.

Algo que ha llamado la atención en las redes sociales es que el encuentro se produjo semanas después de la ruptura del intérprete de Demons con su pareja de cuatro años, la actriz Minka Kelly.

People informó que la relación entre la actriz de Ransom Canyon y el intérprete de Thunder habría finalizado entre finales de septiembre y principios de octubre del 2026.

Aunque ninguno de los dos ha hablado sobre la ruptura, Kelly compartió el pasado 18 un mensaje que ha sido relacionado con su expareja: "Las almas gemelas, o compañeros del destino, pueden ser personas que llegan a tu vida y la cambian".

Por su parte, Sofía Vergara ha mantenido un perfil más bajo en las últimas semanas, principalmente después de que su exesposo, Joe Manganiello, publicara Bloodlines, un libro de memorias.

En el libro, Manganiello profundiza en su problema de salud y en su relación con la actriz. Manganiello sostiene que, después de atravesar un trastorno autoinmune que puso en riesgo su vida, la relación entre ambos careció de sentimientos, lo que lo llevó a la separación.