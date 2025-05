“Solo fue un accidente”: la película que desafía al régimen iraní y gana la Palma de Oro en Cannes 2025

Con una historia que retrata la vida en prisión, el director iraní Jafar Panahi desafió el veto que le impide filmar en su país y transformó el relato de prisioneros políticos en una obra cinematográfica que lo consagró con la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025.

La cinta, filmada en secreto, fue producida bajo estrictas restricciones, debido a que Panahi enfrenta una prohibición de 20 años para dirigir películas, impuesta por su activismo político y su defensa de los derechos humanos.

Luego de haber permanecido siete meses encarcelado por protestar contra la detención de colegas cineastas, el director asumió nuevamente el riesgo de ser detenido al rodar It Was Just an Accident (Solo fue un accidente), una historia que contradice la narrativa oficial del régimen iraní.

En la película, Panahi expone la historia de cinco iraníes que, al encontrarse con un hombre que creen fue su torturador en prisión, intentan hacer justicia por mano propia.

El guion se inspiró en conversaciones reales que el cineasta sostuvo con otros presos durante su reclusión en la prisión de Evin, donde fue encarcelado en 2022 por defender a cineastas críticos del gobierno. Fue liberado en 2023.

Antes de ir a la cárcel y conocer a la gente que conocí allí —y de escuchar sus historias y antecedentes—, los temas que trataba en mis películas eran totalmente distintos, confesó Panahi en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Es realmente en ese contexto, con el nuevo compromiso que sentí en prisión, que surgió la idea y la inspiración para esta historia, añadió.

Durante la gala de clausura de Cannes, Panahi recibió una ovación al levantar la Palma de Oro. BBC News describió la película como un thriller de venganza furioso pero divertido que apunta a los regímenes opresivos.

En su discurso, el director hizo un llamado a la unidad del pueblo iraní: “Lo más importante ahora es nuestro país y la libertad de nuestro país”. Añadió: “Que nadie se atreva a decirnos qué tipo de ropa debemos llevar, qué debemos hacer o qué no debemos hacer”. Sus palabras provocaron una ovación de pie en el auditorio.

Medios como Infobae y BBC destacan que el cineasta ha sido detenido en múltiples ocasiones desde 2009 por sus dramas sociales realistas, considerados subversivos por la República Islámica. En 2010 fue condenado a seis años de prisión por apoyar protestas antigubernamentales y se le impuso una prohibición para filmar o viajar al extranjero. Fue liberado tras dos meses bajo fianza condicional.

Pese al reconocimiento internacional, Panahi reiteró que regresará a Irán, a pesar del riesgo legal que aún enfrenta. “En cuanto termine mi trabajo aquí, volveré a Irán”, declaró a la prensa. “Y me preguntaré cuál será mi próxima película”.