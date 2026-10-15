“Nuestra comunidad está bajo ataque”: el mensaje al borde del llanto que marcó el debut de Los Tigres del Norte en Tiny Desk Concert

En un concierto íntimo presentado por National Public Radio (NPR Music), en Washington, la agrupación Los Tigres del Norte envió un mensaje a favor de los migrantes en Estados Unidos.

La presentación de Los Tigres del Norte formó parte de un programa especial de NPR, con el que se cerró la celebración de la Herencia Hispana en Estados Unidos este jueves 15 de octubre, en vísperas de las elecciones legislativas de medio mandato en ese país.

El productor Félix Contreras señaló que “nuestra comunidad está bajo ataque, y no es la primera vez”, al recordar los hechos que han afectado a las comunidades migrantes y que les “quitan” la humanidad.

Con un mensaje que invitaba a reflexionar sobre la migración y las dificultades que enfrentan los migrantes, Contreras presentó a Los Tigres del Norte, quienes iniciaron su participación con la canción “Somos más americanos”, del álbum Uniendo fronteras, que se convirtió en el mensaje central del concierto.

Por primera vez, Los Tigres del Norte se presentaron en Tiny Desk Concert, en el escenario que se ha convertido en un ícono de este formato de NPR, por el que han pasado artistas como Mon Laferte, Aterciopelados, Carlos Vives y Bad Bunny.

Con la frase “somos más americanos que toditos los gringos”, emocionaron al público durante la interpretación de uno de los himnos del orgullo migrante, en el que se cuestiona la esencia de un “verdadero americano”.

Con la canción “Golpes en el corazón”, la agrupación, conformada por Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández y Luis Hernández, celebró la música mientras enviaba un mensaje a la comunidad migrante.

El concierto también incluyó canciones como “Quiero volar contigo”, “Ni parientes somos” y “La puerta negra”, que emocionaron al público que llegó a las instalaciones de NPR para disfrutar de la presentación.

Los Tigres del Norte debutaron en este formato con una presentación que duró más de 20 minutos. La agrupación tiene un “componente político inherente a la temática de sus canciones, vinculada a la defensa de los migrantes hispanos en Estados Unidos”, resaltó la agencia EFE.

La agrupación también se ha pronunciado sobre la situación migratoria y ha enviado mensajes al presidente Donald Trump. Durante los Latin Grammy del 2025, señaló: “Creo que un presidente debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos”.