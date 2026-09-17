“Son rumores no verificados”: representante de Hayden Panettiere cuestiona versión sobre pastilla con fentanilo vinculada a su muerte

Tras la publicación de un medio estadounidense que señalaba que Hayde Panettiere habría fallecido a causa del consumo de una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, la representante de la actriz respondió a las especulaciones.

“Las autoridades creen que tomó una pastilla de oxicodona la mañana de su fallecimiento y que dicha pastilla contenía fentanilo”, indica la publicación realizada por TMZ el pasado 14 de septiembre, que citaba fuentes supuestamente vinculadas al caso de la muerte de la artista.

Sin embargo, Kasey Kitchen, representante de la actriz, pidió cautela, pues las autoridades aún no han establecido qué ocurrió.

“Como informó ayer la Oficina del Forense del Condado de Greenville, la muerte de Hayden continúa bajo investigación a la espera de que se completen los resultados toxicológicos, a pesar de los informes de algunos medios que afirman lo contrario”, señaló por medio de un comunicado.

Además, cuestionó la información atribuida a fuentes no identificadas y aseguró que esos informes son “rumores no verificados” que solo han alimentado la información contradictoria que continúa circulando.

Por último, Kitchen pidió paciencia a los seguidores de la actriz estadounidense para que las autoridades completen la investigación y establezcan las causas de su muerte.

“Aunque todos estamos ansiosos por encontrar respuestas y comprender mejor las circunstancias de su fallecimiento, debemos tener paciencia y permitir que el proceso de investigación siga su curso. Las respuestas que todos buscamos llegarán”, concluyó en el comunicado.

Hayde Panettiere falleció el pasado 16 de agosto del 2026, a los 36 años, después de haber sido hallada inconsciente en una residencia en Greenville, Carolina del Sur. La autopsia no encontró signos de traumatismo ni señales de violencia.

El día de su fallecimiento, su novio, Brian Hickerson, entregó una bolsa con los medicamentos recetados de la actriz, los cuales serán clave para la investigación y para confirmar si alguno habría sido adulterado. Para ello será necesario esperar los resultados toxicológicos, que aún están pendientes.

La actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine.

Es recordada por sus papeles en la saga de cine de terror Scream y por interpretar a Claire Bennet en la serie Heroes, pero, sobre todo, a Juliette Barnes en el drama musical Nashville, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde la infancia hasta la edad adulta en sus memorias, tituladas This Is Me: A Reckoning y publicadas en mayo del 2026.