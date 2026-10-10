Álvaro Pava, voz de la Sonora Dinamita en los años 90, muere tras varios días hospitalizado

Hace un año, precisamente, la Sonora Dinamita despedía a Toño Peregrino. Este viernes falleció otro de sus queridos integrantes: Álvaro Alfonso Pava Ángulo.

El cantante colombiano de 65 años, conocido como Álvaro Pava, fue una de las voces de la Sonora Dinamita en la década de 1990.

Desde hace algunos días, la agrupación había dado a conocer en redes sociales que Pava se encontraba en el hospital en estado delicado.

Según una publicación de Univisión, debido a una neumonía severa, el músico estuvo internado varios días en la Unidad de Cuidados intensivos de Monterrey, México.

Y este viernes, murió por un paro cardio respiratorio, anota el medio

La Internacional Sonora Dinamita le dedicó una cariñosa despedida:

Tu música, tu voz, tu alegría y tu entrega han dejado huella en el corazón de todos. Gracias por regalarnos tantos momentos inolvidables, por llevar en alto el nombre de Barranquilla y de Colombia. ¡Grande Maestro, Álvaro Pava!

La agrupación publicó en sus redes sociales la noticia:

“Con profundo dolor y respeto queremos informar a todo nuestro público y familia, el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Álvaro Alfonso Pava Ángulo de antemano; queremos agradecer todas las muestras de solidaridad y afecto hacia nuestro vocalista y su familia.

Elevamos una oración hasta el cielo por las enseñanzas y el tiempo compartido fuera y dentro del escenario.

Hoy despedimos a un grande con el respeto y las ovaciones que se merece. Gracias Álvaro tu legado musical permanecerá por siempre en tu público y en quiénes tuvimos el privilegio de compartir escenario contigo. ¡Hasta siempre querido amigo!”.