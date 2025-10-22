Muere Toño Peregrino, vocalista de la Sonora Dinamita: el emotivo mensaje que dedicaron sus compañeros al artista

Este 22 de octubre se reportó el fallecimiento repentino de Toño Peregrino, vocalista de la Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García —una de las agrupaciones de cumbia y música tropical más populares de Latinoamérica.

“La Sonora Dinamita despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo”, se lee en el mensaje publicado por la banda en redes sociales.

Los integrantes agregaron que el cantante no solo deja una voz, sino también sentimiento, entrega y alegría pura en el escenario, gracias a su energía singular. “Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene por un instante y nuestras almas se llenan de nostalgia”, expresaron.

La agrupación agradeció los momentos compartidos, la entrega y el legado musical que el artista construyó junto a ellos. “Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz. No es un adiós… es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren, se quedan sonando eternamente en cada canción, en cada aplauso, en cada corazón”.

¿Quién fue Toño Peregrino?

Nacido como David Antonio Rodríguez García, el nombre artístico de Toño Peregrino dejó huella en la música veracruzana. De acuerdo con el medio mexicano Milenio, Rodríguez García era sobrino de Toña La Negra, reconocida intérprete de la obra de Agustín Lara.

Desde pequeño se sintió atraído por los instrumentos de percusión. A los 19 años se trasladó a la Ciudad de México para perseguir su sueño musical.

Su trayectoria incluyó participaciones en agrupaciones como Los Gatos Negros y Banda de las Estrellas, según la prensa mexicana. En los últimos años colaboró con la Sonora Dinamita, banda que hoy despide la voz que hizo eco en escenarios internacionales

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa exacta del deceso.