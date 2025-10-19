¿De qué murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit?

“Hemos perdido a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido”, se despidieron así los integrantes de Limp Bizkit de Sam Rivers, quien murió el 18 de octubre, según medios internacionales.

“Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia. El pulso detrás de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo que nunca podrán ser reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, escribió la banda en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con la prensa internacional, Rivers murió a causa de un cáncer, aunque se desconocen más detalles. También se reportó que padeció afecciones hepáticas a lo largo de su vida.

Entretanto, los miembros de Limp Bizkit afirmaron que compartieron momentos significativos gracias a su presencia. “Era un ser humano único en la vida. Una verdadera leyenda entre leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada escenario, cada recuerdo. Tu música nunca terminará”, añadieron en Instagram.

La fundación de Limp Bizkit, un grupo referente del nu metal

Junto con el cantante Fred Durst y el baterista John Otto, Rivers fundó la banda en 1994, según la prensa internacional. Formó parte de la alineación original de la agrupación y permaneció en ella hasta sus últimos días.

Asimismo, participó en la grabación de seis álbumes de estudio, de los cuales cuatro obtuvieron certificaciones de platino o multiplatino por sus altas ventas.

De acuerdo con medios internacionales, Limp Bizkit ha fusionado ritmos como el funk, el metal y el rap, siendo Rivers una pieza fundamental en la construcción del sonido distintivo de la banda, que se consolidó a inicios de los 2000 como referente del nu metal, junto con agrupaciones como Korn y Linkin Park.