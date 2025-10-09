Gene Simmons: Qué se sabe del estado de salud de la estrella de Kiss

Gene Simmons, de 76 años, sufrió un accidente de tránsito el pasado 8 de octubre. Este es su estado de salud, según reportes internacionales.

María Alejandra Guzmán

La estrella del rock, Gene Simmons, tuvo un accidente el pasado 8 de octubre. Su esposa habló ante medios internacionales sobre su estado de salud. (Foto Prensa Libre: EFE)

Gene Simmons, bajista y vocalista del grupo de rock Kiss, sufrió un percance vehicular tras desmayarse al volante y chocar con un automóvil en la autopista Pacific Coast Highway, en California, según medios internacionales.

De acuerdo con The Guardian, el músico fue trasladado a un hospital en Malibú, California. Según el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Simmons habría chocado contra un vehículo estacionado en la autopista antes mencionada.

Gracias a todos por sus amables deseos. Estoy completamente bien”, confirmó el artista en redes sociales. Señaló que el choque no habría sido de mayor impacto y que son eventualidades que podrían ocurrir.

“Son cosas que pasan. Especialmente a aquellos de nosotros que somos conductores horribles. Y ese soy yo. Todo está bien”, comentó el cantante, según The Guardian. Shannon Tweed, esposa de la estrella de rock, afirmó que su pareja se encuentra recuperándose en casa, según lo reportado por medios internacionales.

¿Qué ocurrió durante el accidente de Gene Simmons?

Tweed declaró ante medios estadounidenses que el automóvil de su esposo había cruzado varios carriles de tráfico durante el percance. Comentó que los doctores le habían recetado una medicación diferente en los últimos días y que le indicaron que debía beber más agua.

Asimismo, un representante de la banda Kiss afirmó que el cantante se encuentra “listo para regresar a trabajar”.

Acerca de Kiss

Kiss es considerado uno de los grupos con mayor éxito comercial durante la década de 1970, de acuerdo con la revista Rolling Stone. Conocidos por éxitos como I Was Made for Lovin’ You y Rock and Roll All Nite, la banda se ha posicionado como una de las agrupaciones icónicas de esa década, sobresaliendo por su característico maquillaje de cómic.

“La teatralidad y el hard rock básico han sido la principal tarjeta de presentación de Kiss. El cuarteto se formó en el apogeo del glitter y el rock teatral, y se propuso definir, en un principio, personajes malvados de dibujos animados, destacados por el bajo de Gene Simmons, que escupía fuego y sangre (artificial) en el escenario”, indica la revista internacional.

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

