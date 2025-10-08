Gene Simmons, miembro de Kiss, sufre aparatoso accidente y es trasladado de emergencia

El reconocido miembro fundador de la agrupación Kiss, Gene Simmons, sufrió un aparatoso accidente en el Pacific Coast Highway, en Malibú, luego de experimentar un desmayo mientras conducía su vehículo Lincoln Navigator. Este suceso lo llevó a desviarse de los carriles y finalmente chocar, lo que resultó en su traslado a un hospital.

El accidente ocurrió antes de las 13 horas de Los Ángeles, California, el pasado martes 7 de octubre, cuando Simmons perdió el control en plena carretera a causa del desmayo. Esto provocó que colisionara con otro automóvil que estaba estacionado, según detalla NBC4 Los Angeles.

Al momento de perder la conciencia, el icónico bajista se encontraba hablando con los servicios de emergencia, según información del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, proporcionada a NBC4. Fue un vecino del área quien llamó a los servicios de emergencia para que atendieran a Simmons tras el aparatoso accidente.

Simmons declaró a la oficina del sheriff que había perdido la conciencia frente al volante, lo que causó el accidente. Fue el cuerpo de bomberos quien lo trasladó de emergencia hacia un centro médico de la localidad para su evaluación.

Tras los exámenes de rutina, la esposa del bajista, Shannon Tweed, declaró a NBC4 que el artista se encontraba en proceso de recuperación y que había sido trasladado a su casa para continuar con el reposo.

Asimismo, indicó que los médicos le habían cambiado recientemente la medicación y que debía ingerir más agua, algo que Simmons calificó como un proceso que no le agrada.

Luego del accidente, NBC4 Investigates tuvo contacto con el artista, quien, por medio de una nota de voz, aseguró que estaría bien.

Recientemente, el representante de Simmons dijo a People que el músico se encontraba en buen estado y que estaba por reincorporarse al trabajo, donde continúan los preparativos para su concierto en Las Vegas, ciudad en la que la agrupación Kiss celebrará su 50 aniversario.

Polémicas declaraciones

Previo al accidente, el bajista fue objeto de polémica debido a declaraciones sobre la importancia de ser rico, durante una entrevista con Ultimate Classic Rock, en la que abordó temas como su visión del dinero, el poder y la riqueza.

Según detalla Infobae, Simmons declaró: “Lo único que realmente te da el dinero es la libertad de hacer lo que realmente te gusta hacer”, y comparó lo difícil que fue la vida para su madre, quien sobrevivió a campos de concentración nazis y luego trabajó toda su vida en una fábrica, lo que él consideró fue una explotación.

“Es mejor ser rico que pobre, realmente lo es. Y si eres un desgraciado miserable, sigue siendo mejor ser un desgraciado miserable rico. Eso es todo lo que intenté hacer”, dijo el rockero, lo que desató la polémica en redes sociales.